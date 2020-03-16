17
марта 2020
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Рак почки: лечение в Израиле

Рак почки: лечение в Израиле

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 16 Марта 2020, 22:02


лечение рака тут

Надпочечники - это паращитовидные железы, расположенные в верхнем конце каждой почки. Они производят гормоны, которые выделяются в кровь, поддерживают кровяное давление и реагируют на стресс. Рак почки относится к редким видам онкологии. Поэтому лечение рака тут имеет свои особенности.

По большей части рост надпочечников является доброкачественным, в частности, если новообразование находится во внешнем слое желез. Эти опухоли называются адренокортикальными опухолями.

Существует два основных типа роста надпочечников:

  • Феохромоцитома - очень редкая опухоль, частота которой составляет около десяти процентов;
  • Нейробластома - это тип злокачественной опухоли, который встречается в основном у детей.

Рак почки - симптомы

Наиболее заметные признаки этого заболевания характеризуются следующими проявлениями:

  • Слабые мышцы верхних частей ног и рук;
  • Усиление роста волос на теле и лице у женщин;
  • Жировые отложения в области тела, особенно в области шеи;
  • Кожа истончается.

Клиническая картина также часто сопровождается развитием диабета.

Эта симптоматика может рассматриваться как проявление доброкачественного или злокачественного заболевания надпочечников. В любом случае при выявлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу.

Рак почки - причины

Возрастной фактор. Рак надпочечников чаще всего выявляется у детей или у людей, достигших 40-50 лет.

Большинство случаев онкологии надпочечников не передаются по наследству. На развитие онкологии коры надпочечников не влияют факторы окружающей среды, образ жизни, вредные привычки, которые оказывают существенное влияние на проявления других форм рака.

Рак почки – диагностика:

  • Анализы крови (биохимический, уровень эстрогена и тестостерона);
  • Сбор анамнеза пациента - сообщить об общем состоянии пациента, наличии уплотнений лимфатических узлов;
  • Анализ мочи - проводится для определения количества 17-кетостероидов и кортизола в ежедневном сборе мочи. Повышение уровня гормонов может указывать на наличие рака надпочечников;
  • КТ (компьютерная томография) - рентген, который предназначен для создания трехмерных изображений внутренних органов пациента, которые отображаются на экране компьютера;
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) - метод диагностики, который помогает врачам получить более четкое представление об органах и тканях. Если у пациента подозрение на рак надпочечников, то делается МРТ брюшной полости;
  • Надпочечниковая ангиография - это методика рентгенологического исследования кровеносных сосудов, расположенных вблизи надпочечников;
  • ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) - определяет степень метастазирования рака.

Лечение рака надпочечников в Израиле

При раке почки применяются терапевтические методы. Учитывая, что надпочечник маленький, помимо того, что он трудно доступен, послеоперационные раны имеют большие рубцы. В некоторых специализированных медицинских центрах Израиля, чтобы предотвратить эту неприятную причину, проводится лапароскопическая операция. В этом случае рубец практически незаметен, так как манипуляции выполняются с использованием небольших проколов в брюшной полости.

Гормоны, продуцируемые опухолью, должны регулярно контролироваться до и после операции, а также во время нормализации после резекции образования.

При лечении в Израиле, и в особенности - рака надпочечников, большинство пациентов были полностью излечены и возвращались к нормальной жизни.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода 0 +2
утром +1 +3 днем +5 +7
Котировки
USD ЦБ РФ 74,1262 0.9380
EUR ЦБ РФ 82,7471 0.8861

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.