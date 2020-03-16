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Рак почки: лечение в Израиле
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Бизнес — 16 Марта 2020, 22:02
Надпочечники - это паращитовидные железы, расположенные в верхнем конце каждой почки. Они производят гормоны, которые выделяются в кровь, поддерживают кровяное давление и реагируют на стресс. Рак почки относится к редким видам онкологии. Поэтому лечение рака тут имеет свои особенности.
По большей части рост надпочечников является доброкачественным, в частности, если новообразование находится во внешнем слое желез. Эти опухоли называются адренокортикальными опухолями.
Существует два основных типа роста надпочечников:
Рак почки - симптомы
Наиболее заметные признаки этого заболевания характеризуются следующими проявлениями:
Клиническая картина также часто сопровождается развитием диабета.
Эта симптоматика может рассматриваться как проявление доброкачественного или злокачественного заболевания надпочечников. В любом случае при выявлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу.
Рак почки - причины
Возрастной фактор. Рак надпочечников чаще всего выявляется у детей или у людей, достигших 40-50 лет.
Большинство случаев онкологии надпочечников не передаются по наследству. На развитие онкологии коры надпочечников не влияют факторы окружающей среды, образ жизни, вредные привычки, которые оказывают существенное влияние на проявления других форм рака.
Рак почки – диагностика:
Лечение рака надпочечников в Израиле
При раке почки применяются терапевтические методы. Учитывая, что надпочечник маленький, помимо того, что он трудно доступен, послеоперационные раны имеют большие рубцы. В некоторых специализированных медицинских центрах Израиля, чтобы предотвратить эту неприятную причину, проводится лапароскопическая операция. В этом случае рубец практически незаметен, так как манипуляции выполняются с использованием небольших проколов в брюшной полости.
Гормоны, продуцируемые опухолью, должны регулярно контролироваться до и после операции, а также во время нормализации после резекции образования.
При лечении в Израиле, и в особенности - рака надпочечников, большинство пациентов были полностью излечены и возвращались к нормальной жизни.
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