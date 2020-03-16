Рак почки: лечение в Израиле

Надпочечники - это паращитовидные железы, расположенные в верхнем конце каждой почки. Они производят гормоны, которые выделяются в кровь, поддерживают кровяное давление и реагируют на стресс. Рак почки относится к редким видам онкологии. Поэтому лечение рака тут имеет свои особенности.

По большей части рост надпочечников является доброкачественным, в частности, если новообразование находится во внешнем слое желез. Эти опухоли называются адренокортикальными опухолями.

Существует два основных типа роста надпочечников:

Феохромоцитома - очень редкая опухоль, частота которой составляет около десяти процентов;

Нейробластома - это тип злокачественной опухоли, который встречается в основном у детей.

Рак почки - симптомы

Наиболее заметные признаки этого заболевания характеризуются следующими проявлениями:

Слабые мышцы верхних частей ног и рук;

Усиление роста волос на теле и лице у женщин;

Жировые отложения в области тела, особенно в области шеи;

Кожа истончается.

Клиническая картина также часто сопровождается развитием диабета.

Эта симптоматика может рассматриваться как проявление доброкачественного или злокачественного заболевания надпочечников. В любом случае при выявлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу.

Рак почки - причины

Возрастной фактор. Рак надпочечников чаще всего выявляется у детей или у людей, достигших 40-50 лет.

Большинство случаев онкологии надпочечников не передаются по наследству. На развитие онкологии коры надпочечников не влияют факторы окружающей среды, образ жизни, вредные привычки, которые оказывают существенное влияние на проявления других форм рака.

Рак почки – диагностика:

Анализы крови (биохимический, уровень эстрогена и тестостерона);

Сбор анамнеза пациента - сообщить об общем состоянии пациента, наличии уплотнений лимфатических узлов;

Анализ мочи - проводится для определения количества 17-кетостероидов и кортизола в ежедневном сборе мочи. Повышение уровня гормонов может указывать на наличие рака надпочечников;

КТ (компьютерная томография) - рентген, который предназначен для создания трехмерных изображений внутренних органов пациента, которые отображаются на экране компьютера;

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - метод диагностики, который помогает врачам получить более четкое представление об органах и тканях. Если у пациента подозрение на рак надпочечников, то делается МРТ брюшной полости;

Надпочечниковая ангиография - это методика рентгенологического исследования кровеносных сосудов, расположенных вблизи надпочечников;

ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) - определяет степень метастазирования рака.

Лечение рака надпочечников в Израиле

При раке почки применяются терапевтические методы. Учитывая, что надпочечник маленький, помимо того, что он трудно доступен, послеоперационные раны имеют большие рубцы. В некоторых специализированных медицинских центрах Израиля, чтобы предотвратить эту неприятную причину, проводится лапароскопическая операция. В этом случае рубец практически незаметен, так как манипуляции выполняются с использованием небольших проколов в брюшной полости.

Гормоны, продуцируемые опухолью, должны регулярно контролироваться до и после операции, а также во время нормализации после резекции образования.

При лечении в Израиле, и в особенности - рака надпочечников, большинство пациентов были полностью излечены и возвращались к нормальной жизни.