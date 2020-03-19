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Газобетонные блоки

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Бизнес — 19 Марта 2020, 06:44

Сегодня в качестве альтернативы древесины в строительстве активно используются газобетонные блоки. Газобетонные коттеджи успешно конкурируют с так называемыми каркасниками. Среди преимущество газобетонных, а также керамических блоков следует отметить их легкий вес. Благодаря этому возможна разгрузка фундамента будущего сооружения, снижая при этом расходы на транспортировку. Газобетонные блоки и их керамические аналоги обладают повышенной прочностью. Поэтому с их использованием можно возводить сооружения с высотой до четырех этажей. Монтаж Эко предлагает заинтересованным заказчикам большой выбор типовых проектов газобетонных домов. Любой из них легко можно отредактировать с учетом запросов заказчика. Возможна замена газоблоков керамическими или же пенобетонными аналогами.

Следует особо отметить высокий уровень пожаробезопасности газобетонных блоков. Они выдерживают воздействие открытого огня до пяти часов. Блоки обладают пористой структурой, благодаря которому повышается уровень теплоизоляции материала. Это абсолютно чистый с экологической точки зрения материал без содержания токсичных веществ. Ведется строительство из газобетона без использования цементного раствора. Его заменяют специальным клеящим составом, существенно снижающим теплопотери.

Вместе с пенобетоном газобетон относится к так называемым ячеистым бетонам. Они имеют схожую структуру. Хотя пенобетон имеет большую теплопроводность. Поэтому стены, возведенных из данного материала имеют такой недостаток. Следует также отметить низкую осадку газобетонных блоков, которая не превосходит 0.1 мм/м. Газобетон не создает для фундамента особую нагрузку благодаря своему легкому весу. Несмотря на преимущества данного материала в сравнении с пенобетоном, обойдется он гораздо дороже. После приобретения газобетонных блоков, необходимо позаботиться о полном соблюдении технологических процессов во время строительства.

Обращаясь в Монтаж-Эко заказчики могут быть уверены в высоком качестве выполненных строительных работ. Газобетонный дом, отстроенный специалистами компании прослужит владельцу не менее полувека. Через веб-сайт компании любой желающий сможет получить детальную смету выбранного проекта. Это позволит заказчику заранее определить стоимость не только отдельных этапов, но и всего строительства. Кроме жилых коттеджей бригады Монтаж-Эко возводят на участках гаражи или же беседки из газобетонных блоков. Услуги подобного рода предлагаются клиентам вместе с отделкой, подходящей под выбранный собственником уникальный ландшафтный дизайн.

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