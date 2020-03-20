Образовательные приложения

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Марта 2020, 22:45

Мобильные технологии сегодня проникли практически в каждую сферу человеческой жизнедеятельности. Невозможно представить область, которых не коснулись изменения, вызванные технологическим прогрессом. То, что недавно казалось мифом, сегодня уже стало реальностью. Люди могут дистанционно управлять своими компаниями, выполнять разные финансовые транзакции, оплачивать покупки и даже обучаться. Сегодня рынок мобильных аппликаций в образовательной сфере активно развивается. Такие программные продукты позволяют студентам, и не только им, получать необходимые знания, осваивать новые специальности или же повышать квалификацию.

Сервис Agilie https://agilie.com/en/services/educational-apps предлагает заинтересованным пользователям огромный выбор таких аппликаций собственной и сторонней разработки. Каждый желающий сумеет здесь подобрать подходящее приложение и получить к нему неограниченный доступ. Разработаны они на Андроид- и АЙОС-платформах, поэтому подойдут для гаджетов, работающих на обеих операционках. Команда Agilie отличается профессионализмом и имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере разработки мобильных аппликаций и веб-решений. Здесь клиент является основным приоритетом, поэтому все его пожелания рассматриваются в первую очередь.

Мобильные технологии улучшают интерактивное общение не только с педагогами, но и между студентами. Максимальная включенность в образовательный процесс обеспечивает лучшую результативность в освоении учебных материалов. При этом не имеет никакого значения, где конкретно находится участник. К лекциям, семинарам, курсам или же конференциям можно присоединиться с любой точки земного шара. Все это благодаря мобильным аппликациям, которые вы найдете на веб-сайте Agilie. Здесь собраны лучшие приложения для образовательной сферы, доступ к которым не требует никаких формальностей или же бюрократической волокиты.

Кроме этого пользователи Agilie смогут воспользоваться специальной литературой и другими материалами, которые необходимы для освоения конкретных дисциплин или же специальностей. Именно поэтому такие образовательные приложения сегодня особо востребованы и используются лучшими образовательными учреждениями. Развитие мобильных технологий вызвало множество изменений в сфере образования. Она постоянно подстраивается под новые реалии и становится более интерактивной. Благодаря таким приложениям сегодня пользователь любого возраста или же статуса может легко получить доступ к образованию, переквалифицироваться в соответствии с требованиями рынка труда или же освоить новую профессию.

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