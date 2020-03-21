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Если вы задаете такой вопрос, вообще следует отказаться от этой идеи

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Марта 2020, 13:08

. Людей, которые переходят на
более приятную и легкую работу, отказываясь от хороших доходов, карабканье по карьерной лестнице уже не интересует; это теряет для них смысл. Они эмоционально самоустранились, они больше не хотят участвовать в корпоративных играх; они выбирают более спокойный, размеренный и приятный образ жизни. Традиционные цели и успех в привычном для нас определении для них уже не существуют.
Я готов сойти с дистанции, но не сочтут ли меня сумасшедшим?
Вполне возможно, что некоторые окружающие действительно воспримут ваши действия как странные и неразумные. Для них это будет то же самое, как было бы, если бы они играли с вами в «Монополию», а вы вдруг вышли из игры и начали партию в шахматы. Все дело в том, что с такими людьми вы изначально играете по разным правилам, и если они по-прежнему считают, что вы играете в «Монополию», то ваше поведение будет казаться им непонятным и необъяснимым. Вам следует, прислушиваясь к внутреннему голосу и постоянно проводя переоценку ценностей, проверять, насколько вам импонируют новые установки; что думают по этому поводу другие, вас волновать не должно: в конце концов, это ваша жизнь. Исследователи Пол Рэй и Шерри Андерсон провели анализ ценностей современных жителей США и Европы. Они обнаружили, что 26% взрослого населения этих стран серьезно заинтересованы
Японские наемные работники считают, что лучшего способа расслабиться, чем провести хороший ДЛИННЫЙ рабочий день В Офисе, не существует. ПитерТаскер
в более размеренном и простом существовании в большей гармонии с природой, а также в повышении качества семейной и социально-общественной жизни. Так что, как видите, вы совсем не одиноки.


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