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Если я понял, что переход на более спокойную и менее оплачиваемую работу все же не для меня, смогу ли я вернуться на прежний путь карьерного развития?

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Бизнес — 21 Марта 2020, 13:08

Несомненно, переходя на более легкую работу с меньшими доходами, вы идете на определенный риск. Вы заходите на новую, неизведанную территорию и полностью изменяете свой стиль жизни. И возможно, вам не удастся так же легко вернуться на прежний путь. Однако, вполне вероятно, новый опыт поведет вас по другой карьерной дорожке, о которой вы раньше даже не думали. Если решите, что простая, лишенная напряжений размеренная жизнь вам не подходит, можно опять использовать ту же склонность идти на риск и воображение, которые привели вас к предыдущему «кульбиту», и еще раз (а то и не раз) резко изменить свою жизнь.
Четко определите, почему вы задумались о переходе на более спокойную и менее оплачиваемую работу, посоветуйтесь с семьей Решение данного рода относится к категории важнейших решений, определяющих стиль вашей жизни. Хорошенько поройтесь в закоулках своей души и максимально точно разберитесь, почему вы решили ослабить темп и упростить свою жизнь. Затем непременно обсудите этот вопрос с членами семьи и вообще со всеми людьми, на которых так или иначе скажется это решение. Объясните им, почему новый способ жизни представляется вам привлекательным, и будьте готовы выслушать их соображения и опасения.
Переход на более спокойную работу с меньшим доходом — это мощная и очень резкая реакция на тот способ жизни, который вам больше не подходит. Обязательно убедитесь, что вы не просто стараетесь убежать от какой-то конкретной трудной ситуации. Такое серьезное решение будет обоснованным и даст желаемые результаты только в том случае, если вы предельно четко представляете, что означает для вас лучшее и более наполненное смыслом существование. Это видение будущего надо сформулировать как можно точнее и полнее.


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