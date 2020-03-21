Максимально точно оцените свое текущее и долгосрочное финансовое положение

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Бизнес — 21 Марта 2020, 13:08
Переход на более легкую и менее оплачиваемую работу в любом случае чреват некоторым риском, но не следует заходить слишком далеко и подвергать опасности свое здоровье и пенсионное будущее. Предельно внимательно обдумайте свои потребности в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств или продолжительной тяжелой болезни. Однако не будьте излишне консервативны и не дайте лишним страхам заставить вас отказаться от жизни, о которой вы так долго мечтали. Убедитесь, что у вас имеются сбережения «на всякий пожарный случай». И если это возможно, подумайте об обеспечении хотя бы небольшого пассивного дохода, т. е. дохода, не требующего вашего прямого участия.
Первый этап в реализации плана по переходу на новый стиль жизни зачастую предполагает, что вы уходите из своей нынешней организации и какое-то время будете предоставлены сами себе. У вас должны
быть достаточные средства для оплаты всех ежемесячных расходов как минимум на полгода, лучше на год. Кроме того, поскольку серьезное сокращение затрат является неотъемлемым компонентом перехода на более легкую и хуже оплачиваемую работу, сразу приготовьтесь к тому, что в будущем придется постоянно экономить.
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