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Проведите оценку ценностей как в личной,так и в трудовой жизни
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Бизнес — 21 Марта 2020, 13:09
Переход на более легкую и ниже оплачиваемую работу требует от человека важнейших решений из его личной и трудовой жизни. И если вы хотите, чтобы этот шаг сделал вас счастливым, надо предельно точно определить свои основные ценности и понять, насколько ваша новая жизнь будет с ними согласовываться.
Решите, хотите ЛИ вы уйти из своей нынешней организации
Переход на другую должность с меньшим доходом зачастую означает, что человек увольняется с текущего места работы и начинает трудиться на дому, становится, что называется, «свободным художником». Однако возможен и другой вариант — перейти на более простую и менее стрессовую работу в той же компании. Можно также подумать и о переходе в другую организацию с более спокойной культурой, не требующей такого напряжения сил.
Точно выясните, что вы хотите сохранить и от чего избавиться
Вы можете серьезно упростить свою жизнь, избавившись от того, что стало не нужно. Теперь, после смены образа жизни, вам не придется так много держать под контролем, следовательно, можно и нужно отказаться от некоторых вещей. Почистите шкафы и полки. Отдайте одежду в чистку. Аннулируйте подпискуи на некоторые журналы. Но при этом последите, что взяли в новую жизнь все, что имеет для вас значение и ценность. Даже если вы не слишком практичны, вы, вероятнее всего, вряд ли выбросите чашки, которые перешли к вам еще от бабушки.
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