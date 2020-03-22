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Летние шины

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Бизнес — 22 Марта 2020, 10:32

Каждый автолюбитель перед приближением весны вынужден позаботиться о замене авторезины. Четкой классификации летние шины в отличии от зимних, не имеют. Поэтому выбор таких изделий сравнительно осложнен. Любой типоразмер летних шин имеет бюджетные модели, также как и изделия преимиум-сегмента. Однако выбирать их по репутации бренда или же стоимости нельзя. Резина должна подходить по разным характеристикам, в том числе и по качеству. Интернет-магазин BlackTyres предлагает летние шины распродажа в москве. Опытные специалисты онлайн-магазина помогут в выборе подходящей резины и предоставят консультационные услуги. Они прекрасно разбираются в отличиях конкретных модификаций шин.

Онлайн-магазин предлагает огромный ассортиментный ряд летних шин. Для изучения доступных моделей с качественными фотоснимками и детальными описаниями можно использовать веб-сайт продавца. Существует несколько разновидностей шин для летнего пользования. Поэтому выбирать их следует с учетом важнейших характеристик. Все представленные в реализацию шины условно подразделяются на две основные виды. К первой категории относятся так называемые городские модели. Они предназначены для городских автомагистралей с асфальтовыми покрытиями. Протектор таких изделий имеет среднюю глубину. Отличаются они хорошим сцеплением с дорожными покрытиями и высоким уровнем акустического комфорта.

Ко второй категории относятся шины для бездорожья. Если вы любитель загородных поездок по грунтовой поверхности, лучше остановиться на специальных шинах, обладающих внушительной глубиной протекторного рисунка. За счет этого и обеспечивается прекрасная проходимость резины. Сегодня рынок предлагает автовладельцам пять классов покрышек, высота блоков которых отличается. Недостатком глубоки и острых кромок считается плохое сцепление с полотном. Если ездить на такой резине по трассам общего пользования в дождливые дни, возникнет серьезная угроза безопасности.

Тип рисунка протектора помимо назначения также является основой классификации летней резины. С учетом данного параметра выделяют направленные шины. Они они не имеют высокого уровня акустического комфорта. Однако такие изделия превосходят другие модели хорошими показателями отвода грязи или же воды во время контакта с поверхностью. Ненаправленные образцы часто называют золотой серединой по показателям уровня сцепления с полотном, комфорта и экономичности. Асимметричные модели превосходят их по уровню акустического комфорта. Кроме этого они демонстрируют наилучшую маневренность в поворотах. Отлично подходят такие экземпляры для поездок по бездорожью. Вместе с рисунком протектора и типа резины необходимо учесть и индекс скорости. Данный критерий предопределяет уровень сохранности ключевых характеристик конкретной модели шин. Любители скоростной езды должны выбрать образцы, имеющие индекс V или же W. А любителям умеренного стиля вождения рекомендуются изделия с маркировкой S или же T.

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