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Как активизировать ответную реакцию на прямую рассылку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2020, 10:51
В чем причина низкого уровня отклика на прямую почтовую рассылку?
Не стоит забывать, что в отраслевых отчетах публикуются усредненные данные, которые сильно варьируются в зависимости от сферы деятельности фирмы и от используемого ею типа почтовой рассылки. Помните также, что даже при низком проценте ответной реакции благодаря массовой рассылке подходящих материалов можно получить вполне достойный показатель новых потенциальных потребителей. Чтобы оценить уровень отклика с нужной точки зрения, сравните этот показатель и затраты на него с эквивалентными расходами на рекламу.
Всегда ли надо тестировать прямую почтовую рассылку?
Если это целесообразно с практической точки зрения, сначала протестируйте прямую почтовую рассылку на небольшом сегменте рынка. Хотя почтовая рассылка и так представляет собой весьма точный инструмент маркетинга, тестирование позволяет сделать его еще точнее. Успех кампании прямой почтовой рассылки зависит от множества переменных, и вы можете отдельно протестировать самые разные компоненты и спланировать кампанию в целом так, чтобы она обеспечила максимально высокий уровень ответной реакции потребителей.
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