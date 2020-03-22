Выберите правильную частоту проведения кампаний

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2020, 10:53
Единичный телефонный звонок, почтовая рассылка или реклама, предполагающая прямой ответ адресата, могут дать неплохие результаты, но серия качественных контактов окажет на рынок намного большее воздействие. Интеграция разных направлений маркетинговой деятельности обеспечивает фирме целый ряд серьезных выгод.
• При каждом последующем контакте поднимается уровень осведомленности потребителей.
• Компании легче выявить тех, кто не отреагировал в первый раз, и обратиться к ним еще и еще.
• Отдельные респонденты перемещаются на следующий этап процесса принятия решения о покупке.
Облегчите потенциальным потребителям ответную реакцию
Очевидно, что если вы хотите улучшить показатели отклика в результате проведенной кампании, следует сделать так, чтобы процедура ответной реакции была простой и удобной для респондента. Сегодня для этого можно воспользоваться такими полезными механизмами, как веб-сайты или адреса электронной почты, номер бесплатной телефонной линии и т. д. А чтобы определить, какая из технологий обеспечивает наилучший результат, регулярно отслеживайте уровни отклика, полученные из разных источников.
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