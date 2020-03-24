Мартен Комфорт

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Бизнес — 24 Марта 2020, 20:09

Отличительной особенностью современной серии твердотопливных котлов Marten Comfort является наличие качественной автоматики, которая повышает удобство пользования котлом. Загружаются они вручную. Линейка объединяет девять моделей разной мощности. В основном такое оборудование устанавливается в бытовых и жилых помещениях. Более мощные модели используются для обогрева административных или же промышленных зданий. Особые требования к топливу в таких котлах не учитывается. Однако нельзя забывать. что от качества топлива напрямую зависит качество обогрева любого помещения. Кроме этого от топлива зависит эксплуатационный срок не только котлов, но еще и дымоходов.

Каждый котел мартен является сборной конструкцией. Кроме корпуса в установке имеется топочная камера вместе с конвекционной частью, в котором установлен трехходовой теплообменник. Корпус отличается прочностью благодаря двойным стенкам. А между ними находятся водные перегородки. С внешней стороны корпуса установлена тепловая изоляция, уменьшающая тепловые потери. В загрузочном люке находится колосниковая решетка, на которую и загружается топливо, отвечающий за процесс отопления. По толстостенным бесшовным трубам, из которых сделана решетка, происходит постоянная циркуляция воды. Поэтому сжечь такие трубы фактически невозможно.

Автоматика мартен входит в базовую комплектацию. Она отвечает за регуляцию интенсивности горения топлива. Происходит это путем регулировки поступления воздуха. Также эффективность использования топливных носителей повышается за счет отдачи своего тепла дымовых газов до выхода теплоносителю. Последний выполняет циркуляцию такого тепла по всему периметру котла. На очистку котла уходит минимум сил и времени. Для такого процесса используется специальная дверца, предназначенная для качественной очистки зольника. А очистка колосниковой решетки выполняется с использованием подъемника, регулируемого специальным рычагом.

Среди преимуществ Marten Comfort необходимо выделить высокий КПД, который не опускается ниже 85 процентов. В отношении топлива это универсальная модельная линейка. Каждая модель оснащена качественным стальным теплообменником. Также следует отметить автономность котла, благодаря которому человеческий фактор не играет значимой роли. Комплектуются модели Мартен Комфорта электронной панелью управления, турбиной, комплектом для очистки, а также паспортом и детальной инструкцией по эксплуатации. Доставка изделий осуществляется по всем крупным городам Украины, в том числе и по столице.

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