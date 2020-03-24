Портал ТопПрогноз

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Бизнес — 24 Марта 2020, 20:11

Сегодня для успеха в предугадывании исходов спортивных состязаний особая роль отводится правильным и объективным прогнозам, созданным экспертами. Без них бетторы не смогут добиться даже малейшего успеха. Найти такие прогнозы можно на портале ТопПрогноз. Обновляется контент ресурса в ежедневном режиме. А прогнозы доступны для пользовательской аудитории абсолютно бесплатно. Касаются такие прогнозы наиболее перспективных поединков в спорте. Они пригодятся не только новичкам, только вступившим в мир ставок, но и заядлым бетторам.

Этим и объясняется высокий спрос на прогнозы на спорт от topprognoz.com/. Все представленные на веб-сайте материалы основаны на официальной аналитике и статистике, которые создаются профессионалами редакции. Однако представленные варианты ставок на веб-ресурсе являются исключительно рекомендательного характера. Ставя на спортивные поединки вместе с ТопПрогноз вы можете рассчитывать на максимальную результативность и солидные доходы. Несмотря на это полностью полагаться на такие прогнозы не следует. Эксперты издания являются бывшими спортивными журналистами. Сегодня это профессиональные капперы, в обязанности которых входит предоставление бетторам материалов в качестве еще одного источника информации, прежде чем они определятся с выбором исхода на выбранную команду и заключат пари с букмекерской конторой.

Необходимо помнить, что сегодня большой спорт является весьма прибыльной сферой. Однако не всегда удается предсказать правильный исход. Значительно легче догадаться, какой команде повезет и какая из них сильнее, используя общую интуицию и логику, чем заниматься разбором статистики. Совершенно очевидно, что вместе с указанными факторами, на исход влияют дополнительные нюансы. Среди них можно отметить настроение спортсменов в раздевалке, состояние поля или же физическая форма каждого игрока. Редакция онлайн-портала учитывает все эти нюансы накануне поединка, предлагая пользовательской аудитории уже готовые прогнозы, максимально приближенные к реальной ситуации. Поэтому они редко ошибаются.

Все прогнозы профессионалов, опубликованные на портале являются бесплатными. До запуска проекта создатели промониторили работу иных площадок, сравнивая свои прогнозы с их аналогами. Результат оказался достаточно неожиданным. Прогнозы TopPrognoz отличаются высоким процентом проходимости, достигающим 70%. Также на ресурсе публикуются спортивные прогнозы на второстепенные и непопулярные турниры, в том числе Лигу 2, чемпионаты Беларуси или же Армении и различные виды спорта. Следует отметить, что материалы размещаются на портале максимум за две сутки до старта состязания, чтобы пользователи получили максимально актуальные данные.

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