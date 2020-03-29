МарафонБет Зеркало

Даже те виртуальные букмекеры, которые подключились к ЦУПИС, часто становятся недоступными для пользователей. Вызвано это блокировкой провайдеров, которые по запросу контролирующих органов ограничивают доступ бетторам. Под блокировку попадает и официальный веб-ресурс БК МарафонБет, который временами становится недоступным для пользовательской аудитории. Происходит это не только по причине санкций со стороны государственных органов, но и по каким-либо ошибкам. В таких нештатных ситуациях возникает необходимость в существовании альтернативного адреса который позволил бы попасть на ресурс букмекера и продолжить игру. Для решения данной проблемы хостинга создатели конторы предусмотрели альтернативный вход.

Резервный портал

Для этого достаточно

и вы сохраните доступ к учетной записи системы, денежным средствам, а также продолжите беттинг. Зеркало МарафонБет является веб-сайтом с аналогичным порталу функционалом и интерфейсом. Различие заключается лишь в доменном адресе. Кроме этого у зеркала может иметься расширение от портала букмекера. Поэтому беттор не должен запутываться в таких аспектах. Через резервный портал беттор сможет выводить выигранные средства или же пополнять игорный депозит.

Одновременно возможна активация нескольких ссылок. Если же одна из них будет блокирована, администрация БК моментально регистрирует новый домен. Чтобы воспользоваться зеркалом веб-сайта необходимо пройти регистрационную процедуру. Также вход возможен путем указания регистрационных данных, полученных в результате предыдущей регистрации через портал конторы. Регистрационное меню находится на шапке альтернативного веб-ресурса, справа. Для оформления ставки беттор должен зайти в категорию доматчевых событий. Также можно выбрать лайв-ставки, определиться с исходом, указать в онлайн-купоне сумму купона. На финальной стадии ставка должна быть подтверждена.

ЛК в зеркале

ЛК в зеркале предоставляет беттору возможность просмотра историй. Это могут быть выписки всех входящих/исходящих транзакций, рассчеты ставок или же активные ставки. Также через личный кабинет осуществляется пополнение/вывод средств. Каждого беттора зеркало оповещает об актуальных бонусах и других льготах, предусмотренных программой лояльности. С техподдержкой здесь можно общаться в онлайн-чате. Если у вас уже имеет активный счет на портале виртуального букмекера, повторная регистрация не потребуется. Для авторизации в зеркале можно использовать уже имеющиеся номера счета. Поэтому зеркало МарафонБет можно назвать оптимальным решением во время блокировок основного портала. Беттору не придется устанавливать дополнительное ПО на своей устройство или же ПК. Использование официальной копии также является абсолютно безопасным. На любой ресурс букмекера распространяется политика безопасности, а также конфиденциальности, разработанная командой МарафонБет.