Клиника ортодонтии

Отдельное направление стоматологии - Ортодонтия посвящена коррекции и лечению аномалий, образованных при развитии зубов и челюстно-лицевого скелета. Патологии прикуса увеличивают риски развития кариеса, создают проблемы при жевании, вызывают синдром ВНЧС и даже головные боли. Кроме этого боли по причине таких патологий могут появиться в зоне шеи или же спине-плечевых суставах. Кроме этого искривление зубов является чисто эстетическим дефектом, негативно сказывающимся на психоэмоциональное состояние и самооценку пациента.

Специализацией

является именно ортодонтии. Здесь с использованием современных методик исправления прикуса достигаются невероятные результаты. Высококвалифицированные специалисты клиники используют только те протоколы лечения, эффективность которых была доказана неоднократно. Несмотря на основную специализацию клиника ОртоЛайк развивает и другие направления стоматологии. Здесь работают опытные гнатологи, ортопеды, хирурги, пародонтологи, гигиенисты и терапевты. Все они участвуют в процессе лечения и исправления прикуса. Особенно это касается гнатологов, без которых ортодонтию невозможно представить. Только с использованием методов гнатологии можно добиться желаемых результатов. Именно это направление позволяет установить взаимосвязь различных структур зубочелюстной системы.

В ОртоЛайк к лечению патологий данной группы подходят всесторонне. В случае необходимости к терапии привлекаются смежные специалисты. Однако основным преимуществом стоматологического центра является проведение терапевтических процедур параллельно с использованием брикетов. Поэтому пациентам не приходится ждать полтора-два года на лечение кариеса, отбеливание зубов или же профессиональной очистки ротовой полости. Сегодня российская ортодонтия развивается очень стремительно. Несмотря на это большинство инноваций или же открытий приходит к нам с Запада.

Опытные специалисты клиники внимательно следят за подобными изменениями, изучают инновационные разработки, современные технологические достижения или же методики. После тщательного анализа и оценки они моментально внедряются в медицинскую практику. Благодаря использованию таких эффективных способов лечения, достигается непревзойденная результативность. А безрезультатные и устаревшие методы искореняются. Кроме этого специалисты ОртоЛайк прошли обучение в американских, европейских и азиатских образовательных центрах или же клиниках. Они заботятся о постоянном повышении своей квалификации, регулярно участвуя в тематических семинарах или же тренингах. Ведется активный обмен опытом с иностранными медиками.