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Общество свободных людей

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Бизнес — 5 Апреля 2020, 01:08


Многие люди до сих пор не могут забыть прошлого. Как хорошо было жить. У людей преобладала совесть, честь, достоинство, желание строить новое прекрасное будущее для своих детей. Налаживалось производство, строительство инфраструктуры городов, сельское хозяйство было в почете. Товаров было немного, но всем всего хватало. Что же помешало такому общественному строю процветать и дальше, ведь активных, талантливых людей было в избытке? 

Будем говорить прямо – власть. В этом на первый взгляд равноправном укладе все равно сохранялась верхушка, которая жила «на широкую ногу», подавая отрицательный пример худших «человеческих» пороков. Почему «человеческих»? Да просто такие пороки, как жадность, альфа значимость, гордыня, эгоизм, жажда власти, агрессия, зависть, ненависть и тому подобное присуще скорее животному миру. Можно ли пропагандировать добро, совесть, честь, порядочность и в тоже время самому оставаться подконтрольным животным страстям? Можно, но недолго.

Нельзя сказать, что сегодня мы как общество стали жить хуже, вроде полно всего для комфортного существования, даже в избытке, но чего-то не хватает. Внутри вот нет той радости и полноты счастливой жизни, когда ты просто любишь своих близких, участвуешь в созидательной деятельности общества и знаешь, что делаешь благое дело. Куда-то делись теплые дружеские отношения. Люди стали искать выгоду даже в дружбе и любви. Ну где выгода и где любовь? На противоположных чашах весов внутри самого человека. 

Может ли человек быть счастливым без совести? Казаться счастливым - может. Эта мода на стремление “если не быть богатым, то хотя бы казаться” привела к огромному количеству психологических заболеваний в обществе по всему миру. Это не говорит о том, что богатство плохо, нет. Все зависит от того, для чего человеку богатство. Для утверждения своей значимости и приобретения статуса, для покупки власти? 

А зачем человеку эта власть? Даст ли это свободу? Или это все-таки головная боль, ведь там масса таких же, которые хотят занять ступеньку повыше и только ждут, когда ты оступишься. Надо постоянно быть начеку, в страхе утратить всё. И разве это свобода и счастье? Свобода – это отсутствие эгоизма, отсутствие зависимостей. А счастье – это жить в соответствии с самыми лучшими человеческими качествами, постоянное их развитие в помощи другим людям, участие в созидательных проектах, направленных на преобразование всего общества в целом.

Сегодня таких положительных примеров огромное количество. В моде снова становится быть Человеком. Это и понятно, в конце концов, надоедает быть ленивым несчастным эгоистом, лежать на диване и ругать всех подряд «на чем свет стоит». Хочется наконец-то почувствовать себя свободным, живым, полным энергии счастья и любви, которая захватывает всех окружающих. Это можно наблюдать в масштабе от одного человека, украсившего подъезд собственной многоэтажки, до развития в общемировом масштабе волонтерских движений.

Одно из таких уникальных движений носит название «АЛЛАТРА». Направлено оно на объединение людей по всему миру в одну дружную семью, где каждый участник вносит свой маленький или большой вклад в создание свободного созидательного общества. Миллионы людей со всех стран мира участвуют в свободное от основной деятельности время в проектах общепланетарного масштаба. 

Такие проекты как “Единое Зерно”, “Общество. Последний шанс”, “Нет насилию в семье и обществе”, “Будущее сейчас” не имеют аналогов в мировой истории. В них задействованы специалисты из разных областей наук, разных профессий, разных возрастов и национальностей, разных религиозных принадлежностей и просто люди, которые живут и действуют на благо всего мира.

Знакомство с участниками МОД «АЛЛАТРА» помогает всем людям в построение свободного счастливого мирного общества и позволяет увидеть на практике, что построение созидательного формата взаимоотношений возможно уже сейчас. Каждый неравнодушный к своему будущему человек может легко стать у истоков зарождения такого общества, присоединившись к движению. Все, кому интересна такая инициатива, приглашаются на международную онлайн-конференцию «Общество. Последний шанс» 9 мая 2020 года. 

Свобода и счастье в наших руках. Давайте все вместе сделаем этот мир лучше! 



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