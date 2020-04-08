08
апреля 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Выгодный займ под залог мототехники и авто в ПТС-автоломбарде

Выгодный займ под залог мототехники и авто в ПТС-автоломбарде

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Апреля 2020, 00:36

Банковский кредит, займы у родственников – это наиболее распространенные способы получить деньги на решение своих финансовых проблем. Но эти решения имеют свои недостатки. Вот в банке, например, серьёзные требования к клиентам. А с родственниками можно испортить отношения. Есть ли альтернатива? Займ под залог машины – это реальная возможность получить нужную сумму от 50 000 до 10 000 000 быстро, без дополнительных требований, на лояльных условиях.

Почему это выгодно?

Преимущества сотрудничества с автоломбардом очевидны. Процент одобрения достигает 95%. Не отказывают практически никому. Главное требование – наличие имущества, которое можно оставить в качестве залога. Это может быть не только авто, но и специализированная техника, мотоциклы и квадроциклы, коммерческий и водный транспорт. Плюсы сотрудничества с ПТС-автоломбард:

·  без отказа даже клиентам с неудовлетворительной кредитной историей;

·  процентная ставка – от 3% под залог машины и от 4% под залог ПТС;

·  минимальные требования к заемщикам;

·  перечисление суммы займа в течение 30 минут на карту клиента или выдача наличными в кассе;

·  задолженность можно погасить досрочно, штрафные санкции за это не предусмотрены.

Обращение в ПТС-автоломбард – это быстрый и выгодный способ получить деньги. Сумму и ставку можно рассчитать, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте компании. Достаточно ввести запрашиваемые данные, и система рассчитает общую сумму, ежемесячный платеж, переплату.

Документы и условия 

Не придётся искать поручителей или заказывать справку о доходах. Из документов потребуется только ваш личный паспорт и документы на заложенное транспортное средство: ПТС, СТС. Если машина зарегистрирована не на ваше имя, понадобится еще и генеральная доверенность. Дополнительных справок не нужно. Это исчерпывающий список. Займы выдаются также клиентам с плохой кредитной историей, нерезидентам.

Сотрудничество только на договорных условиях. При составлении договора эксперты учитывают требования, регламентированные ФЗ 353. Заявку на займ можно оставить через форму на сайте или по телефону. Менеджер предоставит экспертную консультацию по любому вопросу. Следующий этап – подготовка документов. Далее – подписание договора и получение денег. Условия сотрудничества предельно просты и понятны. Займы под залог специализированной техники, мототехники, водного транспорта, автомобилей: заключение о займе на выезде или в офисе.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +3 +5
утром +5 +7 днем +8 +10
Котировки
USD ЦБ РФ 75,4550 -0.9524
EUR ЦБ РФ 82,0120 -0.6226

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.