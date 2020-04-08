Выгодный займ под залог мототехники и авто в ПТС-автоломбарде

Банковский кредит, займы у родственников – это наиболее распространенные способы получить деньги на решение своих финансовых проблем. Но эти решения имеют свои недостатки. Вот в банке, например, серьёзные требования к клиентам. А с родственниками можно испортить отношения. Есть ли альтернатива? Займ под залог машины – это реальная возможность получить нужную сумму от 50 000 до 10 000 000 быстро, без дополнительных требований, на лояльных условиях.

Почему это выгодно?

Преимущества сотрудничества с автоломбардом очевидны. Процент одобрения достигает 95%. Не отказывают практически никому. Главное требование – наличие имущества, которое можно оставить в качестве залога. Это может быть не только авто, но и специализированная техника, мотоциклы и квадроциклы, коммерческий и водный транспорт. Плюсы сотрудничества с ПТС-автоломбард:

· без отказа даже клиентам с неудовлетворительной кредитной историей;

· процентная ставка – от 3% под залог машины и от 4% под залог ПТС;

· минимальные требования к заемщикам;

· перечисление суммы займа в течение 30 минут на карту клиента или выдача наличными в кассе;

· задолженность можно погасить досрочно, штрафные санкции за это не предусмотрены.

Обращение в ПТС-автоломбард – это быстрый и выгодный способ получить деньги. Сумму и ставку можно рассчитать, воспользовавшись онлайн-калькулятором на сайте компании. Достаточно ввести запрашиваемые данные, и система рассчитает общую сумму, ежемесячный платеж, переплату.

Документы и условия

Не придётся искать поручителей или заказывать справку о доходах. Из документов потребуется только ваш личный паспорт и документы на заложенное транспортное средство: ПТС, СТС. Если машина зарегистрирована не на ваше имя, понадобится еще и генеральная доверенность. Дополнительных справок не нужно. Это исчерпывающий список. Займы выдаются также клиентам с плохой кредитной историей, нерезидентам.

Сотрудничество только на договорных условиях. При составлении договора эксперты учитывают требования, регламентированные ФЗ 353. Заявку на займ можно оставить через форму на сайте или по телефону. Менеджер предоставит экспертную консультацию по любому вопросу. Следующий этап – подготовка документов. Далее – подписание договора и получение денег. Условия сотрудничества предельно просты и понятны. Займы под залог специализированной техники, мототехники, водного транспорта, автомобилей: заключение о займе на выезде или в офисе.