Ванны Jacob Delafon

Интернет-магазин Клин Сан предлагает заинтересованной клиентуре французскую элитную сантехнику бренда Jacob Delafon. В каталожном списке онлайн-магазина представлены оригинальные акриловые, мраморные и чугунные ванны данной марки по разумной стоимости. Такие изделия отличаются безупречным качеством, огромным выбором размеров, форм и моделей. Компания Jacob Delafon появилась на рынке еще в 1926 г. Сегодня она является одним из ведущих европейских поставщиков ванн, смесителей, душкабин и умывальников. Основным ориентиром в производстве вышеперечисленных изделий является их изысканный дизайн, функциональность и качество.

Поэтому ванны марки Jacob Delafon https://cleansan.ru/vanny/jacob-delafon считается у покупателей признаком отменного вкуса. Такие модели активно дизайнеры используют для создания интерьеров премиального класса. Среди огромного ассортиментного ряда производимой брендом продукции особым спросом пользуются чугунные ванны. Сейчас компания выпускает свыше дести различных серий данных изделий. Создаются они ведущими французскими дизайнерами и разработчиками. Среди преимуществ чугунных изделий необходимо отметить их непревзойденную прочность и эстетическую привлекательность. Такие ванны украсят любое помещение и занимают центральное место в интерьерном оформлении.

Чугунная ванна помогает расслабиться, позабыть о повседневной суете и проблемах и ощутить комфорт. Кроме этого подобные изделия имеют безупречное качество. Они сохраняют первоначальную привлекательность на протяжении всего эксплуатационного периода. Изготавливаются они из высококачественного чугуна, который имеет отменные показатели теплопроводности. Не менее интересны акриловые изделия, которые сегодня являются наиболее продаваемыми. В производстве таких ванн используется особый материал, который обладает экологической чистотой, низкой теплопроводностью, коррозийной устойчивостью и долговечностью.

А в производстве мраморных изделий французский бренд использует литой мрамор. Так называется композитный материал, из которого изготавливаются эксклюзивные модели различных форм и размеров. Отличительной особенностью мрамора является непревзойденный блеск и изысканная красота. Кроме этого мраморные ванные имеют отменную прочность. Таким изделиям не грозит механическое воздействие. В производственном процессе используется бесшовная технология. Состоит материал из композитной смолы и мелкой фракции минеральной крошки. Это позволяет придавать ваннам определенные формы. Поверхность изделий обладает гладкостью и теплотой при ощупи. Внешне мраморные ванны очень похожи на керамические изделия. Они идеально сочетаются с разнообразными интерьерами санузлов. Очистка литого мрамора не требует особых усилий. Химические реагенты данному материалу не страшны. Также не потребуется периодическое обновление мраморных изделий.



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