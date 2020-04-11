Сертификация обуви

Изделия, сшитые и различных материалов называются обувью. В основном это кожа и кожзаменители. Обувь имеет твердую подошву, защищающие стопы от различных внешних воздействий. Такие изделия классифицируются по разным характеристикам. Выделяют детскую и взрослую обувь, которая со своей стороны подразделяется на дамскую и мужскую. С учетом сферы использования обувь является специальной, домашней, повседневной или же ортопедической. А по используемым материалам изделия бывают кожаными, из нубука, резины, ткани и дермантина. Подошва перечисленных видов обуви чаще всего изготавливается из полиуретана или же каучука. Однако перед налаживанием производства таких изделий, необходимо пройти сертификацию обувной продукции.

Подробнее о сертификации обуви на веб-сайте Делотест. Этот сертификационный центр предлагает заинтересованным предпринимателям своевременное и грамотное оформление всей необходимой документации. Процедура сертификации подразумевает подтверждение соответствия обувных изделий с установленными требованиями безопасности и качества. Регламентируется такая оценка в соответствии с действующими нормативами. Согласно общему правилу, необходимо оформление соответствующей декларации на обувь.

Кроме этого тут декларированию подлежат изделия из валяной грубошерстной обувной продукции вместе со средствами специального предназначения, которые обеспечивают защиту от ударов, вибраций или же скольжения. Чтобы декларировать обувные изделия пожарников, необходимо получение пожарного сертификата. Также необходимо выполнение сертификации, чтобы подтвердить качество спецобуви и детских изделий. Первая защищает от различных внешних факторов негативного характера. Спецобувь должна выдерживать высокие и низкие температуры, воздействие агрессивных сред, воды или же радиоактивных веществ. Чтобы провести комплекс испытаний производитель должен предоставить образцы обуви в специальную аккредитованную лабораторию. Для оформления используется форма протокола. Такая форма является основанием в процессе оформления разрешительной документации.

Сертификация выполняется после исполнения требований, которые касаются товаров легкой промышленности. Без сертификации невозможна легитимная деятельность предприятий, выпускающей обувные изделия. В противном случае будут использованы меры административной ответственности. А это ведет к крупным штрафам или же конфискации продукции. Чтобы этого не происходило, предприниматели должны обратиться в Делотест - сертификационный центр, предлагающий услуги по наиболее доступным тарифам.



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