Точно выясните, что от вас ожидают

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 12 Апреля 2020, 14:51
Вполне возможно, что вам повезло и вы с самого начала имеете предельно четкую должностную инструкцию. Но, вероятнее всего, вас ждут довольно большие расхождения в понимании ваших задач и приоритетов, в оценке того, что в новой среде приемлемо, а что — нет, и в том, по каким критериям вас будут оценивать непосредственный начальник, коллеги, клиенты, подчиненные. Не бойтесь задавать вопросы, чтобы выяснить все это, и будьте максимально честны сами. Способен ли я отвечать таким стандартам? Если нет, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию? Кто и что мне поможет в этом и какую цену мне, возможно, придется заплатить?
Остерегайтесь синдрома «новой метлы»
В этот начальный период, когда вы непременно захотите действовать активно и заметно, очень важно быть предельно внимательным и тактичным. Не стоит думать, что новая команда непременно примет вас и ваши идеи с распростертыми объятиями, даже если ваш предшественник не пользовался огромным успехом. Люди должны понять: вам можно доверять, вы знаете и уважаете то, что они раньше делали. Только тогда можно рассчитывать на их поддержку и сотрудничество. И самое главное — не отказывайтесь тут же и с ненужным апломбом от привычных устоявшихся в команде рабочих методик.
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