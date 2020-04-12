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Покажите людям, что нацелены на развитие персонала
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Апреля 2020, 14:51
С первых же встреч с членами команды вы в основном поймете, каковы их личные устремления и ожидания относительно дальнейшего карьерного роста и профессионального развития. Начните с составления собственного кодекса управленческих практических методик, с которым ознакомьте всех членов команды и впоследствии строго его придерживайтесь. Этот кодекс должен включать принципы оценки навыков для определения потребности в тренингах, предусматривать проведение регулярных собраний команды и встреч с сотрудниками один на один, а также описание правил установки конкретных целей и оценки на их базе эффективности труда работников.
Очень важно, чтобы вы действовали строго в соответствии с этим кодексом и поощряли людей поступать так же. Продемонстрируйте, что высоко цените их, видите, что они вкладывают в работу дополнительные усилия и время; внимательно слушайте, что люди говорят, и будьте щедры, оценивая их заслуги и достижения. Идея тут заключается в следующем: покажите команде, что как менеджер вы на их стороне, ради их поддержки намерены делать все, что в ваших силах. Так вы быстро завоюете доверие и уважение, и производительность вашей рабочей группы непременно повысится.
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