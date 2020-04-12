Увлекайте людей своим примером

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Апреля 2020, 14:52
Эффективный менеджер должен быть для подчиненных ролевой моделью, следовательно, можно и не говорить, что надо стать наглядным примером, демонстрирующим, что и как должны делать члены вашей команды. Привлекайте людей к разработке групповых целей, к установке стандартов и назначению сроков, неизменно демонстрируйте свое стремление к достижению целей команды. Станьте образцом и во внешнем виде, и в отношении к окружающим — это поможет вам сформировать в группе теплые, дружеские взаимоотношения.
Регулярно оценивайте ситуацию
К концу первой недели работы в новой должности вам надо четко определить вопросы, которые заслуживают немедленного внимания, и составить план действия на следующую неделю. Вообще выработайте привычку еженедельно уделять время оценке сделанного и планированию будущих дел. И не позволяйте неудачам заставить вас сомневаться в своих силах. Помните: от ошибок не застрахован никто, но
хорошие менеджеры на них учатся, а плохие повторяют вновь и вновь. Не забывайте и о том, что модель поведения, которую вы будете использовать на новом посту в течение первых трех месяцев, потом изменить будет очень трудно.
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