12апреля 2020
воскресенье
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Вы даете обещания, которые нельзя (или очень трудно) выполнить
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Апреля 2020, 14:52
На фазе обустройства на новом месте и налаживания взаимоотношений с окружающими новоиспеченные менеджеры, стараясь произвести хорошее впечатление, нередко дают членам своей команды, начальству и клиентам самые разные обещания. Не забывайте, что оценивать вас будут именно по тому, как эти обещания исполняются, и внимательно следите за своими словами. Помните, что намного лучше мало наобещать и много сделать, чем наоборот.
Вы формируете альянсы, базируясь на первом впечатлении
Существует весьма распространенный миф, что первое впечатление обычно оказывается наиболее точным и правильным, но это далеко не всегда правда. Со временем, когда вы узнаете о человеке больше, ваша оценка и отношение к нему может сильно измениться, и очень важно «не цементировать» навечно новые взаимоотношения: это впоследствии может оказаться совершенно неуместным или даже настроит против вас других, более полезных потенциальных союзников.
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