Оригинальные и красочные фруктовые композиции в качественной упаковке являются идеальным подарком для любой дамы. Создаются фруктовые букеты опытными специалистами, обладающими уникальным талантом и практикой. Заказать такой

лучше через сервис Flowwow. Это служба доставки цветочных и фруктовых композиций по всей столице. Сервис сотрудничает с тысячами магазинами, которые расположены в разных городах мира. Ежедневно в среднем команда Flowwow выполняет до 20 тыс. заказов.

Flowwow использует инновационные технологические решения в сотрудничестве с партнерами. Поэтому качественный показатель выполнения заказов здесь очень высок. Более 96 процентов клиентов услуги сервиса оценивают на четверку или же пятерку. Особое внимание компания уделяет автоматизации процессов. Поэтому внедренные здесь технологии обеспечивают высочайшие стандарты качества и доступную стоимость. Магазины-исполнители автоматизированы, а это помогает сервису создавать конкуренцию внутри онлайн-платформы. Над созданием оригинальных фруктовых композиций здесь трудятся высококвалифицированные специалисты. С использованием различных фруктов, шоколада и их комбинации, они создают уникальные композиции, пользующиеся огромным спросом среди заказчиков.

Flowwow занимается также обучением своих магазинов-исполнителей. Перед тем, как установить партнерские отношения, они проходят курс обучения. Сервис старается добиться максимального соответствия партнеров своим требованиям качества. Кроме этого в работе каждого магазина-исполнителя внедрены технологии Flowwow. Это мобильные аппликации, с помощью которых можно легко отследить наличие товаров. Следовательно, заказчик получает только тот товар, который заказывал. Кроме этого аппликации позволяют разместить готовые товары. Такие композиции уже собраны, поэтому на их доставку уходит не более часа.

Перед тем, как выбрать фруктовый букет, потребитель сможет рассмотреть его качественные фото, а после оформления онлайн-заказа, он сможет следить за передвижением курьера на интерактивной карте. Для уточнения любых деталей заказчик сможет воспользоваться чатом онлайн-магазина. Flowwow предлагает покупателям не только законную защиту. Здесь любой покупатель, которому не понравился полученный букет, сможет потребовать его обновление или же изменение заказа. Списывание суммы выполняется только после того, как заказ был доставлен адресату. Также клиентуре гарантирована безопасность платежей между заказчиком и магазином-исполнителем. Следовательно, оплату лучше выполнять исключительно через Flowwow.