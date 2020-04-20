понедельник
|
Элитные часы – особенности ремонта
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 20 Апреля 2020, 13:32
В то, что швейцарские часы могут работать многие десятилетия без обслуживания и ремонта, уже давно никто не верит, и это правильно. Механизм, даже такого высокого уровня качества, как швейцарские часы, требует регулярного обслуживания, а при необходимости, замены наиболее подверженных износу деталей. Своевременное обращение в часовую мастерскую позволит сохранить дорогостоящий аксессуар в исправном состоянии на долгие годы, а его внешний вид после соответствующей обработки мастером не уступит новым часам.
Значение квалификации
Казалось бы, каждый часовой мастер должен разбираться в устройстве любого, в том числе и самого сложного часового механизма. На самом деле, специалистов способных выполнить качественный ремонт швейцарских часов относительно немного, это связано с целым рядом специализированных знаний, которыми необходимо обладать для качественного выполнения ремонтных мероприятий. Если провести аналогию с автомобилем, то вряд ли владелец легковой машины премиум класса доверит ее мастерской, занимающейся ремонтом сельскохозяйственной техники.
Трудности обслуживания престижных моделей связаны не только с наличием усложнений в механизме, но и с применяемыми производителями материалами. Например, ремонт часов Hublot потребует навыков работы с такими разнообразными составляющими, как каучук, драгоценные камни, золото, титан и карбон. А с учетом того, что эта молодая компания щедро оснащает часы лимитированных серий всевозможными усложнениями, становится понятно, что подобный ремонт – задача не из легких. Эксперименты с материалами характерны не только для молодых компаний, ремонт часов Tissot, выполненных из пластика или дерева поставит в тупик мастера, не обладающего соответствующей квалификацией.
Виды выполняемых работ
Чаще всего в мастерскую обращаются при возникновении определенных проблем, вызванных небрежным отношением к аксессуару – разбитое стекло, неработающая заводная головка, снижение точности хода часов, поломанный браслет и т. д. Подобные “мелочи” возникают не только в результате случайности, но и как следствие несоблюдения сроков сервисного обслуживания. Заводная головка не сломалась бы, если мастер вовремя обнаружил ее износ и произвел замену, а своевременное обновление смазки исключило проблемы с точностью.
Регулярный сервис включает в себя целый комплекс работ:
Обращаться в профильный сервисный центр необходимо и в случае возникновения мелких проблем – замена стекла, браслета или элементов питания в кварцевых часах. Ошибка неопытного мастера может стать причиной серьезной поломки, а значит и серьезных затрат на восстановление дорогостоящего механизма.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +2 +4 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры