Элитные часы – особенности ремонта

В то, что швейцарские часы могут работать многие десятилетия без обслуживания и ремонта, уже давно никто не верит, и это правильно. Механизм, даже такого высокого уровня качества, как швейцарские часы, требует регулярного обслуживания, а при необходимости, замены наиболее подверженных износу деталей. Своевременное обращение в часовую мастерскую позволит сохранить дорогостоящий аксессуар в исправном состоянии на долгие годы, а его внешний вид после соответствующей обработки мастером не уступит новым часам.

Значение квалификации

Казалось бы, каждый часовой мастер должен разбираться в устройстве любого, в том числе и самого сложного часового механизма. На самом деле, специалистов способных выполнить качественный ремонт швейцарских часов относительно немного, это связано с целым рядом специализированных знаний, которыми необходимо обладать для качественного выполнения ремонтных мероприятий. Если провести аналогию с автомобилем, то вряд ли владелец легковой машины премиум класса доверит ее мастерской, занимающейся ремонтом сельскохозяйственной техники.

Трудности обслуживания престижных моделей связаны не только с наличием усложнений в механизме, но и с применяемыми производителями материалами. Например, ремонт часов Hublot потребует навыков работы с такими разнообразными составляющими, как каучук, драгоценные камни, золото, титан и карбон. А с учетом того, что эта молодая компания щедро оснащает часы лимитированных серий всевозможными усложнениями, становится понятно, что подобный ремонт – задача не из легких. Эксперименты с материалами характерны не только для молодых компаний, ремонт часов Tissot, выполненных из пластика или дерева поставит в тупик мастера, не обладающего соответствующей квалификацией.

Виды выполняемых работ

Чаще всего в мастерскую обращаются при возникновении определенных проблем, вызванных небрежным отношением к аксессуару – разбитое стекло, неработающая заводная головка, снижение точности хода часов, поломанный браслет и т. д. Подобные “мелочи” возникают не только в результате случайности, но и как следствие несоблюдения сроков сервисного обслуживания. Заводная головка не сломалась бы, если мастер вовремя обнаружил ее износ и произвел замену, а своевременное обновление смазки исключило проблемы с точностью.

Регулярный сервис включает в себя целый комплекс работ:

полная разборка механизма;

мойка в специальном растворе и очистка ультразвуком корпуса и браслета;

осмотр и замена изношенных деталей, обновление смазки;

при необходимости, осуществляется полировка корпуса и браслета;

сборка, наладка и регулировка;

тестирование на герметичность;

проверка точности хода на специальном оборудовании в течение нескольких суток;

Обращаться в профильный сервисный центр необходимо и в случае возникновения мелких проблем – замена стекла, браслета или элементов питания в кварцевых часах. Ошибка неопытного мастера может стать причиной серьезной поломки, а значит и серьезных затрат на восстановление дорогостоящего механизма.