Коммерческая недвижимость в Москве – выгодное вложение?

Приобретение коммерческой недвижимости весьма рискованная затея, которая может стать выгодной инвестицией или же обернуться полным провалом. Когда в стране и в мире экономическая ситуация нестабильна, каждый предприниматель хочет сохранить, а лучше приумножить свои сбережения. Одним из самых надежных способов всегда было приобретение недвижимости. Грамотный выбор поможет сберечь капитал и увеличить его.

Стоимость коммерческой недвижимости в Москве за последние годы постепенно растет, увеличивается и размер арендной ставки. Таким образом, появляется реальная возможность получить прибыль. Изучить расценки можно, посетив портал Theproperty.ru – Москва. В крупных мегаполисах рентабельность будет выше, чем в малых городах, главное выбрать правильный объект.

Конечно, для тех, кто хочет получить доход с недвижимости, всегда остается вариант купить квартиру и сдавать ее приезжим. Москва – город миллиона возможностей, ее регулярно посещают тысячи людей. Но больший доход принесет именно коммерческая недвижимость: офисы, торговые и складские помещения, площади под кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания. Москва является деловым и финансовым центром страны, здесь бизнес развивается в ускоренном темпе. Поэтому и спрос на товары и услуги становится все больше с каждым годом. Потребность в коммерческой недвижимости возрастает, что сулит реальную возможность получения дохода от ее аренды.

Важно понимать, что не каждый объект принесет высокую прибыть. Нужен тонкий расчет. На рынке коммерческой недвижимости уже много предложений по аренде гостиничных помещений, офисов, складов и т.п.

Что учитывается?

При расчете окупаемости объекта учитывают его стоимость на момент приобретения, а также определенные денежные суммы, которые нужно будет вкладывать на его содержание. Прибыть – размер арендных платежей, которые можно будет получить. Нужно понимать, что их размер со временем может незначительно снижаться. Это вызвано так называемым старением объекта. В среднем объект окупается за 5-10 лет.

Срок окупаемости для каждого объекта рассчитывается индивидуально. Этот период зависит от следующих параметров:

Расположение;

Развитие инфраструктуры в районе, в том числе деловой;

Транспортная доступность, наличие удобных развязок;

Тип недвижимости.

Объекты высокого класса, например, бизнес-центры класса «А» или «В» требуют достаточно больших вложений, связанных с эксплуатацией. Поэтому окупаться они будут дольше (7-10 лет). После этого они начнут приносить владельцу чистую прибыль. Для бизнес-центров класса «С» этот период сокращается до 5-7 лет.

Можно сказать, что приобретение коммерческой недвижимости в Москве с целью последующей передачи ее в аренду – выгодное вложение капитала. Важно только не ошибиться с выбором.