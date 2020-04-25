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В чем смысл инвестирования в винную коллекцию?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Апреля 2020, 17:20
В том, что молодое вино любой марки дешевле, чем то же вино, достигшее периода зрелости. Покупая молодые перспективные вина, инвестор спустя годы может продать их в несколько раз дороже. Инвестору важно не прогадать и реализовать вина именно в тот момент, когда цена на них максимальна.
Главный риск инвестора — вложение средств в неудачное вино, которое не вырастет в цене. Чаще всего это случается, когда инвестор поддается веяниям моды и вкладывает деньги в новые, не проверенные временем марки.
Возможны два варианта формирования коллекции: коллекция хранится дома или содержится в специально отведенном месте.
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