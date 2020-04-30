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МЧС провело более 800 рейдов в Подмосковье с начала пожароопасного сезона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Апреля 2020, 10:54
Как рассказал в интервью РИАМО начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, с начала пожароопасного сезона в Подмосковье спасатели провели свыше 800 рейдов на территориях, где существует угроза природных пожаров.
В Подмосковье требуется произвести опашку 660 населенных пунктов, общий объем работ превышает 2 000 километров.
Особый противопожарный режим действует в Подмосковье с 30 марта. ГУ МЧС России по Московской области взяло на контроль 659 населенных пунктов, 831 садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение, 31 детский оздоровительный лагерь и 106 объектов экономики.
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