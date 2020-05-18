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Возможности статуса Сколково в нынешней ситуации экономической стагнации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Мая 2020, 09:41
2020 год преподнёс человечеству «сюрприз», последствия которого подвергли испытаниям все сферы жизни, но особенно уязвимым оказался бизнес. Общемировые карантинные меры нарушили налаженные экономические связи, разорвали цепочки поставок товаров, обвалили финансовые рынки, поставили на грань выживания малый и средний бизнес. Сегодня удержаться плаву без поддержки извне крайне сложно даже крупным компаниям. В сложившейся ситуации статус Сколково для бизнеса – мощное подспорье, которое поможет не только пережить стагнацию экономики, но и продолжить развиваться, не теряя темпа.
Что даёт статус резидента?
Обретение компанией статуса резидента Сколково – это в первую очередь мощнейшая финансовая поддержка со стороны государства. Все участники проекта освобождаются на 10 лет от уплаты:
Помимо этого, значительно сокращаются объёмы социальных выплат. Резиденты полностью освобождаются от уплаты налогов по социальному и медицинскому страхованию, а сумма выплат в Пенсионный Фонд снижается с 22 до 14%.
Фирмам, импортирующим ту или иную продукцию, государство гарантирует возврат средств, потраченных на уплату:
Резиденты Сколково могут претендовать на грантовую поддержку в размере, зависящем от этапа развития своего проекта:
Если говорить не о финансовых выгодах, то они тоже немалые. Сколково – это агломерат отечественного научно-исследовательского, технического, финансово-экономического потенциала. Работая в тесном контакте с представителями различных сфер, можно получить любую консультацию в течение 10 минут просто поднявшись этажом выше, а при необходимости без проблем связаться с ведущими специалистами мира по интересующему вопросу.
Также статус Сколково – это:
Последние новости
До недавнего времени статус участника отечественного технограда был доступен только для предпринимателей, продвигающих свои исследования в областях:
С августа прошлого года это ограничение снято. В новом ФЗ N 298 от 02.08.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково»»» предусмотрено:
Компания «Сколково Резидент» предоставляет услуги по получению статуса участника Сколково:
Связаться с нами можно, заказав звонок по телефону, указанному на сайте компании.
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