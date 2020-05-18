Возможности статуса Сколково в нынешней ситуации экономической стагнации





2020 год преподнёс человечеству «сюрприз», последствия которого подвергли испытаниям все сферы жизни, но особенно уязвимым оказался бизнес. Общемировые карантинные меры нарушили налаженные экономические связи, разорвали цепочки поставок товаров, обвалили финансовые рынки, поставили на грань выживания малый и средний бизнес. Сегодня удержаться плаву без поддержки извне крайне сложно даже крупным компаниям. В сложившейся ситуации статус Сколково для бизнеса – мощное подспорье, которое поможет не только пережить стагнацию экономики, но и продолжить развиваться, не теряя темпа.

Что даёт статус резидента?

Обретение компанией статуса резидента Сколково – это в первую очередь мощнейшая финансовая поддержка со стороны государства. Все участники проекта освобождаются на 10 лет от уплаты:

НДС (составляющего 20%);

на прибыль (ещё 20%);

на имущество.

Помимо этого, значительно сокращаются объёмы социальных выплат. Резиденты полностью освобождаются от уплаты налогов по социальному и медицинскому страхованию, а сумма выплат в Пенсионный Фонд снижается с 22 до 14%.

Фирмам, импортирующим ту или иную продукцию, государство гарантирует возврат средств, потраченных на уплату:

таможенных сборов;

ввозных пошлин;

НДС на ввозные товары.

Резиденты Сколково могут претендовать на грантовую поддержку в размере, зависящем от этапа развития своего проекта:

на стадии развития идеи можно получить до 5 млн. рублей;

на начальной стадии – до 25 млн. руб.;

на продвинутой – до 150 млн. руб.;

на завершающей – до 300 млн. руб.

Если говорить не о финансовых выгодах, то они тоже немалые. Сколково – это агломерат отечественного научно-исследовательского, технического, финансово-экономического потенциала. Работая в тесном контакте с представителями различных сфер, можно получить любую консультацию в течение 10 минут просто поднявшись этажом выше, а при необходимости без проблем связаться с ведущими специалистами мира по интересующему вопросу.

Также статус Сколково – это:

лучшие сотрудники;

прямой доступ к иностранным инвесторам;

множащиеся деловые, профессиональные и личные связи.

Последние новости

До недавнего времени статус участника отечественного технограда был доступен только для предпринимателей, продвигающих свои исследования в областях:

медицины;

энергетики, в том числе ядерной;

космоса (телекоммуникационных и навигационных систем);

IT;

сельского хозяйства.

С августа прошлого года это ограничение снято. В новом ФЗ N 298 от 02.08.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково»»» предусмотрено:

ликвидация территориальных ограничений, т. е. теперь резидентам иннограда можно не переезжать в Москву; установление открытого перечня направлений деятельности участников проекта, при условии, что эти направления соответствуют стратегии научно-технического развития России.

Компания «Сколково Резидент» предоставляет услуги по получению статуса участника Сколково:

проводит бесплатные консультации;

изучает документацию и оценивает возможности компании в приобретения статуса;

собирает пакет документов;

заполняет заявку и сопровождает её на всех этапах проверки.

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