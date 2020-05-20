В чем преимущество российских брокеров перед зарубежными партнерами

Многие трейдеры решают сложную дилемму относительно того, что выбрать для торговли на рынке «Форекс»– российского или зарубежного брокера. Однозначного ответа, конечно, не существует. Все зависит от того, какие гарантии вы хотите иметь от брокера. Вам важна юридическая защищенность? Тогда отдайте предпочтение брокеру РФ с лицензией Центробанка. Если вам крайне важен размер кредитного плеча и разнообразие активов, выбирайте международный бренд.

Преимущества сотрудничества с брокерами России

Официально вести свою деятельность на территории РФ разрешено только брокерам с лицензией ЦБ. Также данная лицензия – хороший гарант для трейдеров. Она дает им защиту, которую не способны обеспечить заграничные FCA, BaFin и CySEC. У перечисленных организаций нет юрисдикции на территории РФ, поэтому при возникновении сложностей трейдеру будет сложно отстоять свои права.

Также Центробанк принимает меры по ограничению доступа инвесторов-дилетантов в покупке ценных бумаг на зарубежных рынках. Это тоже должно помочь защитить трейдеров от несостоятельных партнеров на рынке.

Выбираем брокера России правильно

Кроме наличия лицензии Центробанка, брокер должен предоставить своим клиентам комфортные условия работы. Эти условия у каждой брокерской фирмы разные. Поэтому есть смысл ознакомиться подробнее с каждой компанией, сравнить их между собой. Самые популярные брокеры России представлены на сайте. Для удобства пользователей на сайте приведены только те брокерские компании, которые имеют лицензию, зарекомендовали себя как надежные организации. То есть надежность и правомерность работы каждой организации бесспорна. Вам остается только определить, какие условия от того или иного партнера для вас наиболее оптимальные.

Критерии выбора брокера России

Какие есть ключевые позиции в плане выбора брокерской компании? Это такие критерии:





размер комиссий;





условия пополнения счета и вывода денег;





размер стартового депозита;





условия обслуживания и торговли;





наличие доступа к иностранным активам.





Внимательно изучите каждый пункт при выборе брокера. Особое внимание уделяйте тем позициям, которые важны лично для вас. Если вы располагаете небольшим стартовым капиталом, сосредоточьте внимание на компаниях, у которых депозит минимальный и т.д. Проанализируйте и время существования партнера на рынке. Лучше, чтобы компания имела срок работы 10 лет и более. Это гарантия того, что перед вами не мыльный пузырь, а серьезная финансовая организация.