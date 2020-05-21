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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Мая 2020, 09:39

С каждым днем увеличивается число москвичей и жителей других регионов страны, желающих приобрести недвижимость в Подмосковье. Подобное стремление обусловлено множеством факторов. Прежде всего - это экологическая чистота и отсутствие характерного для городского быта шума. Поселки и жилые комплексы Подмосковья отличаются своей красотой, уникальной природой и близостью к мегаполису. Отсюда до столицы можно добраться за полчаса. Кроме этого прекрасно развита инфраструктура таких новостроек. Здесь есть все для комфортного проживания человека. Следует отметить и сравнительно низкую стоимость подмосковной недвижимости по сравнению с ценами в центре столицы.

Выбирая новостройки подмосковья следует уделить внимание разным факторам. Жилье должно быть качественным, отстроенным из надежных стройматериалов, а также удобным и комфортабельным. Значение имеет и продавец. Как известно, покупка квартиры или же частного особняка - это солидное капиталовложение. Поэтому относится к такому делу следует максимально серьезно. Важным параметром выбора является и территориальная близость к транспортным развилкам, а также объектам инфраструктуры.

Однако наиболее значимым моментом считается выбор надежного продавца. Сейчас рынок недвижимости перенасыщен разными мошенниками, перепродающими квартиры и особняки по искусственно завышенной стоимости. Они могут легко обмануть вас и спихнуть недвижимость по раздутым ценам. Поэтому обращаться к ним нельзя. Лучше найти надежное и добросовестное агентство недвижимости, которое работает в соответствии с установленными действующим законодательством нормами. Именно таким агентством является Азбука Недвижимости. Более 23 лет это агентство оперирует на столичном и подмосковном рынке недвижимости. Поэтому ему доверяет огромное количество застройщиков и собственников, занимающихся реализацией квартир.

Просматривая новостройки московской области на официальном веб-сайте агентства, вы легко сможете подобрать подходящий вариант. Команда Азбуки Жилья тщательно проверяет каждое объявление и только после этого размещает на веб-сайте. Следовательно, здесь вы не найдете ни одного мошенника или недобросовестного риэлтора, своевольно раздувающего цены. За каждым объявлением стоит реальный собственник или же застройщик, предлагающий реальные цены. Азбука Жилья занимается предоставлением полного спектра риэлторских услуг. Благодаря этому вы сможете купить выбранный вами вид недвижимости без лишней бюрократии, юридических процедур или же формальностей. О всех правовых вопросах позаботятся опытные юристы агентства.

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