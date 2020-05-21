Новостройки Подмосковья

С каждым днем увеличивается число москвичей и жителей других регионов страны, желающих приобрести недвижимость в Подмосковье. Подобное стремление обусловлено множеством факторов. Прежде всего - это экологическая чистота и отсутствие характерного для городского быта шума. Поселки и жилые комплексы Подмосковья отличаются своей красотой, уникальной природой и близостью к мегаполису. Отсюда до столицы можно добраться за полчаса. Кроме этого прекрасно развита инфраструктура таких новостроек. Здесь есть все для комфортного проживания человека. Следует отметить и сравнительно низкую стоимость подмосковной недвижимости по сравнению с ценами в центре столицы.

Выбирая

следует уделить внимание разным факторам. Жилье должно быть качественным, отстроенным из надежных стройматериалов, а также удобным и комфортабельным. Значение имеет и продавец. Как известно, покупка квартиры или же частного особняка - это солидное капиталовложение. Поэтому относится к такому делу следует максимально серьезно. Важным параметром выбора является и территориальная близость к транспортным развилкам, а также объектам инфраструктуры.

Однако наиболее значимым моментом считается выбор надежного продавца. Сейчас рынок недвижимости перенасыщен разными мошенниками, перепродающими квартиры и особняки по искусственно завышенной стоимости. Они могут легко обмануть вас и спихнуть недвижимость по раздутым ценам. Поэтому обращаться к ним нельзя. Лучше найти надежное и добросовестное агентство недвижимости, которое работает в соответствии с установленными действующим законодательством нормами. Именно таким агентством является Азбука Недвижимости. Более 23 лет это агентство оперирует на столичном и подмосковном рынке недвижимости. Поэтому ему доверяет огромное количество застройщиков и собственников, занимающихся реализацией квартир.

Просматривая

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