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Как выбрать патч панель
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Бизнес — 22 Мая 2020, 15:18
Для комфортного подключения и переподключения пассивного, и активного IT-оборудования пригодится патч панель. Это устройство также предотвратит спутывание проводов.
Чтобы купить оптимальный вариант, присмотритесь к следующим параметрам.
Тип и количество портов
Патч-панели бывают:
Контакты под забивку есть у всех устройств. Они расположены на тыльной стороне.
Теперь поговорим о количестве портов. Выбирать вариант стоит, основываясь на том, сколько оборудования нужно коммутировать. Модели на 24 и 48 портов — самые популярные, но есть и другие варианты.
Особенности установки
По этому признаку модели делят на настенные и стоечные. Как правило, панели, предназначенные для монтажа на стену, имеют максимум 12 портов. А вот те устройства, которые предполагают установку в серверную стойку/шкаф, могут иметь гораздо больше портов.
Выбирая стоечную панель, учитывайте монтажный стандарт. Так, патч панели 19 дюймов можно поставить только в 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф/стойку. То же касается и 10-дюймовых вариантов.
Защита от помех
Чтобы предотвратить влияние радиочастотных помех на сигнал, выбирают экранированные панели (FTP и STP). У таких моделей все стороны покрывает металлическая пластина, а платформа с контактами под забивку закрыта специальной крышкой. К тому же у экранированных устройств всегда есть место для заземления.
Если защищать сигнал от помех не надо — нет источников электромагнитного излучения или они маломощные, — берите неэкранированную модель (UTP).
Важно знать! Чтобы защита от помех сработала, нужно чтобы все компоненты сети имели идентичный тип экранирования.
Максимальная скорость обмена данными
Этот параметр отражается категорией, к которой принадлежит коммутационная панель. Наиболее популярны модели кат. 5е. Если подключить к такой панели четырехпарный патч корд, пропускная способность достигнет 1 Гбит/сек. Если нужно больше — выбирайте вариант кат. 6, 6а или 7, 7а. Тут скорость на порядок выше. Для коммутации телефонных линий подойдет панель третьей категории.
Важное от EServer (https://e-server.com.ua/): патч-панель и используемые коммутационные шнуры должны иметь одинаковую категорию.
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