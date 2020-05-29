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Госпитализация в эпоху пандемии

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Бизнес — 29 Мая 2020, 09:31

В борьбе с COVID-19 система здравоохранения подверглась серьезной проверке на прочность, и все ее силы были перенаправлены на своевременное выявление и лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом люди с хроническими, а зачастую и с острыми заболеваниями, смогли рассчитывать на медицинскую помощь лишь в небольшом объеме.


По сей день даже в таких сложных случаях, когда решается вопрос о немедленной госпитализации, и сам больной, и его родственники, лишены возможности действовать в привычном порядке, обратившись в государственную службу «скорой помощи» или отделение приемного покоя ближайшей больницы. Перегруженные линии, нехватка бригад, переполненные стационары заставляют искать альтернативные способы решения проблемы.

Чтобы «скорая» приехала вовремя

В ситуации, когда счет идет на часы и даже на минуты, нельзя ждать, пока освободится одна из бригад. В Москве даже в обычное время медицинские бригады совершают до 12 тысяч выездов в сутки, а в условиях пандемии нагрузка на них возрастает в разы. Одним из вариантов решения проблемы может стать вызов платной скорой помощи через Центр комплексной медицины (https://www.expressmed.ru/)

Как и государственная служба, платная скорая помощь работает круглосуточно и обслуживает пациентов независимо от места их проживания, наличия прописки и документов, удостоверяющих личность. Квалифицированные сотрудники оказывают полный спектр медицинских услуг, включая:

  • вынесение предварительного диагноза;
  • оказание медицинской помощи на месте и по пути следования в больницу;
  • постановку капельниц, введение лекарственных препаратов инъекционным путем;
  • транспортировку в лечебное учреждение;
  • патронаж пациента на дому.

Примечательно, что госпитализация осуществляется в платные лечебные учреждения, не задействованные в оказании помощи больным с COVID-19. Это означает, что при необходимости экстренного лечения в стационаре, пациент его получит в кратчайший срок.

Лечение по международным стандартам

Выбрать клинику, которая будет наиболее точно соответствовать профилю заболевания и располагать оборудованием и материалами, необходимыми для получения максимально высокого результата, помогают специалисты Центра. На протяжении многих лет они тесно сотрудничают с ведущими клиниками страны, готовыми в любой момент предоставить койко-место для нуждающегося в нем пациента.

При выборе клиники будет учитываться и стоимость ее услуг, что позволит больному (или его родным) подобрать стационар без серьезного ущерба бюджету. В процессе оформления документов для пациента откроют счет-депозит, на который будет внесена определенная денежная сумма. Из нее будут высчитываться расходы на лечение и проживание в стационаре. Остаток по окончанию лечения перечисляется больному.

Контроль над соразмерностью и целесообразностью расходов также входит в задачи сотрудников Центра комплексной медицины. Они патронируют пациента на протяжении всего курса лечения, анализируют счет при выписке. Это позволяет избежать неоправданных трат и получить помощь в нужном объеме.

Параллельно будет отслеживаться и качество медицинских услуг. Благодаря этому, пациент может быть уверен в том, что в клинике сделают все необходимое для его выздоровления. При необходимости, он сможет наблюдаться у ее специалистов и после выписки – до полного восстановления работоспособности или достижения стойкой ремиссии болезни.



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