Перетяжка мебели

Каким бы качественным и дорогостоящим не было бы мебельное изделие, со временем оно изнашивается. Первые признаки такого износа становятся заметными на обивке. Компания Ателье предлагает замену обивки, реставрацию и ремонт любых мебельных изделий. Высококвалифицированная команда Ателье специализируется на перечисленных услугах уже многие годы. Мастера компании ежедневно возвращают жизнь мебельным изделия, которые находятся в безнадежном состоянии. Услуги специалистов доступны в офисных помещениях, на дому или же в таких коммерческих объектах, как рестораны, кафе и магазины. Заказать реставрацию можно также в учебных или медицинских заведениях.

В Ателье принимаются заказы по перетяжке и дальнейшей реставрации любой сложности и объемов. Основными заказчиками компании являются москвичи и жители области. Их привлекает доступная цена перетяжки . Кроме средств они экономят и время. А качество полученного результата выше всех похвал. Замена обивки может потребоваться в случае утраты первоначального привлекательного вида предметов гарнитура или же износа функциональных элементов конструкций. Часто такую услугу заказывают домовладельцы, недавно сделавшие ремонт. Старые мебельные изделия часто не вписываются в новый интерьер.

Заказывают новую обивку и владельцы антикварных мебельных изделий, для которых они представляют особую ценность. Покупать новую добротную мебель по карману далеко не каждому. Кроме финансовых средств здесь требуется длительный поиск готового комплекта, который гармонично впишется в интерьерное оформление квартиры. Также придется демонтировать и вывезти старый гарнитур. Отдельно придется собирать приобретенные кресла или же диван. А спустя несколько лет такие изделий тоже износятся и станут непривлекательными. По сравнению с расходами на новый гарнитур, перетяжка старой мебели обойдется владельцу недорого. А качественно выполненная замена обивка позволяют полностью обновить старые гарнитуры. Они будут выглядеть как новые.

Перетяжка в Ателье выполняется на офисных креслах, стульях, уголках, диванах или обычных креслах. Кроме этого мастера компании занимаются реставрацией антикварных и современных мебельных изделий. Данная услуга подразумевает обновление деревянных частей, наполнителя или же обивки. Отдельно выполняется ремонт любых механизмов или же их замена. Мастера всегда учитывают пожелания заказчиков, выбирая материалы в соответствии с выбранным ими стилевым направлениям, а также актуальным модным трендам. Компания предлагает и изготовление мягких мебельных изделий по индивидуальным эскизам заказчиков. Здесь же можно заказать пошив декоративных или же защитных чехлов. Используется для этого экокожа, кожзам, кожа или текстиль.