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Теперь банки и МФО сами будут платить за защиту прав клиентов

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Бизнес — 3 Июня 2020, 09:55

Теперь гражданам станет выгоднее оформлять микрозаймы прямо на карту Сбербанка http://www.orelbanks.ru/zaim-na-karty-sberbanka.php, так как закон подготовил некоторые изменения в эту процедуру. Если сейчас, в случае возникновения каких-либо споров между клиентов и кредитором, расходы на оплату суда ложатся в большей степени на плечи обычного гражданина, то после принятия нового закона платить за услуги судей будут уже сами финансовые организации.

Раньше деньги были вынуждены платить при обращении в суд обе стороны, но сейчас все переменится. Правительство вдруг осознано, что оплатить услуги судьи намного проще крупному банку, нежели отдельному человеку, ведь в должники МФО попадают далеко не миллионеры. Если возложить всю нагрузку на простых должников, то не только банки, но уже и суды останутся без денег, так как у граждан заначки для оплаты юридических услуг нет. Если же принять закон, перекладывающий необходимость оплачивать суд на банки и МФО, то как минимум судебная система не будет в минусе.

Правительство выделило отдельного омбудсмена для разбора конфликтов

В правительстве появится целый чиновник, который будет заниматься спорами между кредиторами и клиентами. Его задачей станет разбор каждой конфликтной ситуации, рассмотрена жалоб, принятие решения в пользу простого народа. Простой народ даже не сомневается, что все издержки будет теперь платить не он, ведь если денег и так нет, то чем платить.

Суть работы чиновника будет следующей. Омбудсмен будет рассматривать такие категории споров:

  • Заявки по вопросам системы страхования ОСАГО и по другим договорам подобного плана;
  • Клиенты ломбардов и МФО также смогут подавать свои заявки на рассмотрение;
  • В последнюю очередь, аж с 2021 года, подобная услуга станет доступна и для должников банков.

Депутат будет совершенно независимо и непредвзято рассматривать заявки должников и решать, как можно разрешить возникшие споры. Теперь можно будет возложить все траты на обращение к омбудсмену на кредиторов, что им явно не понравится.

Что говорят мудрые специалисты и эксперты

Финансисты и эксперты в один голос твердят, что инициатива правительства правильная и она станет дополнительным источником порядка на рынке кредитования. Конечно, МФО и банки недовольны, ведь расходы ложатся на них. Но теперь им представится возможность несколько сменить подход и выдавать кредиты лишь тем клиентам, которые заслуживают доверия.



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