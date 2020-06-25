Мягкий и теплый ковролин. Максимальный комфорт в эксплуатации





Для тех кто любит и ценит максимальный комфорт в напольных покрытиях, для тех у кого постоянно мерзнут ноги без искусственного подогрева полов, для тех кто хочет сделать свою квартиру или дом уютным, существует ковролин. Также сегодня ковролин покупают для отделки ресторанов, офисов и других мест общественного пользования. Это покрытие из синтетического или натурального материала, а также материала смешанного типа, которое выпускается в рулонах. Ковролин помимо выгодной стоимости имеет массу преимуществ:

легкость в монтаже и демонтаже;

повышенная износоустойчивость;

мягкость и тепло при тактильном контакте с покрытием, ковролин можно использовать без системы подогрева полов и всегда иметь дома теплые полы;

широкое разнообразие цветов, дизайнов и оттенков, чтобы каждый из пользователей мог подобрать оптимальный вариант под свой интерьер;

шумопоглощающие свойства.

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