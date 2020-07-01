Ремонт вмятин

Каждый владелец старается заботиться о своем авто всеми имеющимися средствами. Поэтому появление малопривлекательных повреждений вызывает досаду и разочарование. Сколовнет - это компания, которая специализируется на устранении проблем, связанных с различного рода повреждениями. Благодаря услуге точечного удаления вмятин, во время которого не требуется покраска кузова, ваше авто обретет первозданный блеск. Мастера компании Сколовнет используют уникальную технологию PDR. Она идеально подходит для не слишком глубоких выемок на кузове. Речь идет о вмятинах, глубина которых не превышает 5 мм. Чаще всего они обладают округлой формой. Повреждение лакокрасочное покрытия или же металлические заломы для таких вмятин не характерны.

К глубоким вмятинам относятся выемки, размер которых варьируется в диапазоне 5-10 мм. Они отличаются неправильными геометрическими формами, повреждениями лакокрасочной поверхности и металлическими заломами. Выполняется

любой глубины в Сколовнет с применением PDR-технологии недорого и с гарантией. Мастера используют клеевую смесь и специальный набор ручного инструмента, молоточков, рычагов и крючков. Также технология предполагает использование так называемых вакуумных ламп. Для устранения объемных и плавных выбоин используется клеевой состав. Глубокие рубцы выправляются с помощью крючков. Если повреждения смешанные или же гибридные, мастера используют обе системы.

Под давлением инструмента происходит выправление выемок. Клеевой состав помогает сделать рывок. Это приводит к восстановлению формы металла. С помощью крючков мастера восстанавливают наиболее серьезные повреждения. Достаточно немножко потерпеть, и ваше авто вернет первозданную красоту. PDR-технология отличается рядом преимуществ. Прежде всего следует отметить доступную стоимость данной услуги. Кроме этого классический ремонт не дает такого эффекта, как PDR-технология. Также данный метод позволяет мастерам сохранить родную, заводскую покраску авто. Благодаря этой технологии время на ремонт вмятин сокращается на дни.

Высококвалифицированные мастера Сколовнет устранят царапины, вмятины или же царапины по наиболее доступным для вас тарифам. Сначала они визуально осмотрят кузов авто, оценят и определят разновидности повреждений. Наиболее простыми повреждениями считаются пологие выбоины, которые не коснулись заводского лакокрасочного покрытия. Их устранение занимает минимум времени и не представляет никакой сложности. Повреждения, нанесенные острыми предметами, имеют скол. Самыми сложными считаются вмятины на грани или же ребре. Возникают они в случае очень сильных ударов. В любом варианте, мастера Сколовнет легко устранят повреждения и полностью восстановят кузов любого авто.