Курсовые работы

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. Курсовой проект является первой серьезной студенческой работой. Лектора уделяют огромное внимание умению студенту работать с различными теоретическими источниками. Кроме этого студент должен уметь связать такую теорию с практическим опытом. Также внимание уделяется оформлению и структуре работы. Существует множество причин, вынуждающих студента воспользоваться сторонней помощью. Иногда у него банально не хватает времени, чтобы искать нужные материалы и изучать методички. Ведь информации по заданной теме недостаточно. Некоторые учащиеся не могут проводить практические исследования. А текст в этом время получается не уникальным. Оформление текста также проблематично.

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