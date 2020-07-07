Как подобрать качественный тонкий матрас для кровати или дивана

Тонкий матрас – отличное решение для выравнивания поверхности дивана или для коррекции жесткости кровати. Топперы имеют высоту до 6 см. Они производятся из разных наполнителей, отличаются своими эксплуатационными характеристиками. Поэтому к их выбору необходимо подходить ответственно.

Предназначение тонких матрасов

Чаще всего используется тонкий матрас для дивана аккордеон для увеличения комфорта сна. Он повышает удобство, положительно сказывается на позвоночнике. Покупают топперы для обычных кроватей. Благодаря им можно обновить спальное место, изменить его характеристики в соответствии с текущим состоянием здоровья. Тонкие матрасы просты в уходе, что позволяет поддерживать высокую гигиеничность кровати. Основные их функции – это:

сглаживание неровностей;

повышение упругости и жесткости слишком мягких оснований;

увеличение мягкости диванов из ППУ;

корректирование ортопедических свойств;

увеличение высоты кровати;

предупреждение загрязнения основного матраса.



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Разнообразие наполнителей тонких матрасов



Планируя купить дополнительный матрас для дивана или кровати, необходимо в первую очередь определиться с наполнителем. Топперы одинаково подходят для разных оснований – пружинных и беспружинных. По типу наполнителей они классифицируются на четыре основные группы:

кокосовая койра и би-кокос;

искусственный и натуральный латекс;

полиуретановая пена;

периотек, в том числе холлофайбер, струттофайбер и прочие.

Кокосовые волокна делают матрас жестким. Они хорошо сглаживают рельефы. Такие модели совместимы с ортопедическими основаниями и слишком мягкими.

Периотек относится к умеренно жестким типам. Идеально подходит такой тонкий матрас на диван из подушек. Он выравнивает основание, не изменяя его первоначальные характеристики.

Латексные модели отличаются мягкостью и упругостью. Они способны обеспечить полноценный, качественный сон, сделать комфортным даже старый диван. Особенность латекса заключается в отличных терморегулирующих свойствах. Он сохраняет тепло зимой, прохладу летом.

Пенистые матрасы имеют наиболее выраженные ортопедические параметры. Высокая упругость и эффект памяти их главные преимущества. Такие изделия сглаживают бугры, впадины небольших размеров.

Особенности применения тонких матрасов

Стоят тонкие матрасы дешево, что делает их широко доступными. Их можно сворачивать в рулон для обеспечения максимального удобства хранения и транспортировки. На кроватях эти изделия могут использоваться постоянно. На диване целесообразно укладывать дополнительный матрас только на время сна. Если его не убирать, ускорится износ.

Способ хранения зависит от материала изготовления. Варианты из кокосовой койры должны находиться в развернутом виде. Модели из латекса толщиной менее 3 см можно сворачивать, но не в тугой рулон. Наименее капризны матрасы из пенистых материалов и с волокнистой структурой (периотек). Хранить их разрешено любым способом.

Хороший ортопедический матрас на диван имеет длительный срок службы. Но он не может иметь слишком низкую цену. Важно обращать внимание на производителя. Более надежны товары данной категории от известных брендов, серьезно относящихся к репутации. Обязательно любая модель должна иметь сертификаты качества. Недорого приобрести топпер возможно в интернет-магазине, где отсутствуют дополнительные наценки. Иногда такие матрасы продаются по акциям при покупке обычных.