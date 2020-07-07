07
июля 2020
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Как подобрать качественный тонкий матрас для кровати или дивана

Как подобрать качественный тонкий матрас для кровати или дивана

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 7 Июля 2020, 14:05

Тонкий матрас – отличное решение для выравнивания поверхности дивана или для коррекции жесткости кровати. Топперы имеют высоту до 6 см. Они производятся из разных наполнителей, отличаются своими эксплуатационными характеристиками. Поэтому к их выбору необходимо подходить ответственно.

Предназначение тонких матрасов

Чаще всего используется тонкий матрас для дивана аккордеон для увеличения комфорта сна. Он повышает удобство, положительно сказывается на позвоночнике. Покупают топперы для обычных кроватей. Благодаря им можно обновить спальное место, изменить его характеристики в соответствии с текущим состоянием здоровья. Тонкие матрасы просты в уходе, что позволяет поддерживать высокую гигиеничность кровати. Основные их функции – это:

  • сглаживание неровностей;
  • повышение упругости и жесткости слишком мягких оснований;
  • увеличение мягкости диванов из ППУ;
  • корректирование ортопедических свойств;
  • увеличение высоты кровати;
  • предупреждение загрязнения основного матраса.

Важно! Топпер не поможет исправить проседание пружинного блока либо значительные деформации поролона.

Отличный выбор предоставляет магазин www.fabrikamatrasoff.ru

Разнообразие наполнителей тонких матрасов


Планируя купить дополнительный матрас для дивана или кровати, необходимо в первую очередь определиться с наполнителем. Топперы одинаково подходят для разных оснований – пружинных и беспружинных. По типу наполнителей они классифицируются на четыре основные группы:

  • кокосовая койра и би-кокос;
  • искусственный и натуральный латекс;
  • полиуретановая пена;
  • периотек, в том числе холлофайбер, струттофайбер и прочие.

Кокосовые волокна делают матрас жестким. Они хорошо сглаживают рельефы. Такие модели совместимы с ортопедическими основаниями и слишком мягкими.

Периотек относится к умеренно жестким типам. Идеально подходит такой тонкий матрас на диван из подушек. Он выравнивает основание, не изменяя его первоначальные характеристики.

Латексные модели отличаются мягкостью и упругостью. Они способны обеспечить полноценный, качественный сон, сделать комфортным даже старый диван. Особенность латекса заключается в отличных терморегулирующих свойствах. Он сохраняет тепло зимой, прохладу летом.

Пенистые матрасы имеют наиболее выраженные ортопедические параметры. Высокая упругость и эффект памяти их главные преимущества. Такие изделия сглаживают бугры, впадины небольших размеров.

Особенности применения тонких матрасов

Стоят тонкие матрасы дешево, что делает их широко доступными. Их можно сворачивать в рулон для обеспечения максимального удобства хранения и транспортировки. На кроватях эти изделия могут использоваться постоянно. На диване целесообразно укладывать дополнительный матрас только на время сна. Если его не убирать, ускорится износ.

Способ хранения зависит от материала изготовления. Варианты из кокосовой койры должны находиться в развернутом виде. Модели из латекса толщиной менее 3 см можно сворачивать, но не в тугой рулон. Наименее капризны матрасы из пенистых материалов и с волокнистой структурой (периотек). Хранить их разрешено любым способом.

Хороший ортопедический матрас на диван имеет длительный срок службы. Но он не может иметь слишком низкую цену. Важно обращать внимание на производителя. Более надежны товары данной категории от известных брендов, серьезно относящихся к репутации. Обязательно любая модель должна иметь сертификаты качества. Недорого приобрести топпер возможно в интернет-магазине, где отсутствуют дополнительные наценки. Иногда такие матрасы продаются по акциям при покупке обычных.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +19 +21
ночью +19 +21 утром +24 +26
Котировки
USD ЦБ РФ 71,3409 0.8410
EUR ЦБ РФ 80,5581 1.3374

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.