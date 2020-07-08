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Бизнес — 8 Июля 2020, 14:19

Пожилые люди нуждаются в особом уходе и заботе. Это прекрасно понимают сотрудники Санкт-Петербургского пансионата Домашний уют. Расположен он в Лисьем Носу. Этот поселок привлекает людей своей экологической чистотой, живописной природой и уникальным воздухом. Здесь пожилые люди находятся по круглосуточным наблюдением. За ними ухаживают опытные сотрудники пансионата. Кроме этого постояльцы дома престарелых получают профессиональную помощь по адаптации и восстановлению после стационарного лечения. В Домашнем уюте проходят реабилитацию после инсульта, переломов или иных тяжелых заболеваний.

Домашний уют pansionatspb.ru можно назвать современным вариантом дома престарелых. Здесь каждый жилец находится в уютной и комфортабельной обстановке. Пенсионеры получают все необходимое, чтобы насладиться здоровой и насыщенной жизнью. Рядом с ними находится квалифицированный персонал и сверстники. Каждому постояльцу гарантирован качественный уход. Питание они получают в зависимости от своих пожеланий и индивидуальных предпочтений. Всего в пансионате 45 мест. Поэтому домашний комфорт и уют здесь гарантирован всем пенсионерам.

Находятся постояльцы Домашнего уюта под круглосуточным контролем. Их обслуживает персональная сиделка, которая работает в 24-часовом режиме. Она следит за режимом приема медикаментозных средств, а также контролирует этот процесс. Регулярно проверяется здоровье пенсионеров с учетом индивидуальных программ реабилитации. Отдельно контролируется поддержка гигиены. Постояльцы находятся под постоянной заботой. Благодаря сбалансированному питанию они ежедневно получают мясо птицы и рыбы, говяжье мясо, молочные продукты, свежие фрукты или же овощи.

Регулярно проводятся в пансионате курсы по гардотерапии, библиотерапии и арттерапии. Целью организаторов досуга для пенсионеров является поддержание их умственной и физической активности. Постояльцы с такими заболеваниями, как деменция, Паркинсон или же Альгеймер получают здесь специализированный уход. Номера постояльцев обставлены функциональными медицинскими кроватями и противопролежневыми анатомическими матрасами. Штат пансионата укомплектован высококвалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт профильной работы. Они всегда настроены доброжелательно и чутко отзываются на любой запрос постояльцев. В Домашнем уюте ежедневно проводятся мероприятия, которые кроме оздоровления пожилых людей позволяют добиться отличных результатов по их социальной адаптации на новом месте жительства.

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