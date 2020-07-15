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Киберфутбол: стратегии ставок

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Бизнес — 15 Июля 2020, 17:42

Сегодня киберфутбол пользуется заслуженной популярностью среди азартной публики. На эту дисциплину ставки принимаются в разных виртуальных букмекерах. Также поставить можно в киберспортивных биржах. Онлайн-ставки принимаются на победы команд, результаты отдельных таймов, формы, пенальти или же точный счет. По сравнению с традиционными футбольными матчами, на киберфутбольные состязания роспись ставок гораздо меньше. Здесь нет множество исходов, в том числе голы, забиваемые в конкретный отрезок времени, желтые или же красные карточки и удаления. Для достижения стабильной прибыли бетторам при определении эффективной стратегии приходится учесть множество факторов.

Поэтому https://strategii.guru/stavki-na-kibersport-cs-go-i-prognozy/ отличаются своей сложностью. Наиболее значимым в данной дисциплине является версия ФИФА 2017 и 2018 гг. Правила игры меняются ежегодно. Также меняются составы команд, а также другие характеристики. Особой популярностью среди бетторов пользуются формат лайв-ставок, которые они делают на ФИФА. Подобным образом они добиваются максимальных выигрышей. Стратегии, основанные на лайв-ставках считаются сегодня наиболее эффективными. Виртуальная игра не отличается быстрым изменением ситуации на поле. Ход матча можно определить уже после его начала. К концу игры мало что меняется.

Капперы, хорошо разбирающиеся в особенностях киберфутбола, добиваются отличных результатов. Это дополнительное преимущество, благодаря которому они получают солидные выигрыши. Лайв-стратегия основана на первом забитом голе, который и определяет в результате победителя. Если верить статистике, почти 90 процентов состязаний завершается подобным образом. Хотя лайв-ставки имеют и недостаток. Коэффициенты на такой вид ставок невысокие. Поэтому получить большие выигрыши при оформлении подобных пари не удастся. Хотя риск потери средств в случае выбора лайв-ставок сводится к минимуму.

Стратегия игры на турнирах ФИФА составляется самим беттором. Хотя любители киберспорта часто выбираются уже хорошо проверенные и знакомые схемы. Особенно следует выделить стратегию Верта. Разработал ее известный каппер. Суть заключается в выборе тотала с большим количеством голов. Используются для этого некоторые алгоритмы. Общее количество сценариев, которые могут развиться на поле, составляет четыре. Следовательно, беттор предусматривает различные тоталы. Его основной задачей является дождаться самого высокого коэффициента, котировка которой превысит 2 и оформить пари. Также капперы используют стратегию ставок на пенальти. Назначаются они после завершения виртуального матча. Капперы получают немало преимуществ. Они могут выбрать два варианта завершения игры. Каждой команде предоставляется возможность удара по шести пенальти. В этом случае онлайн-ставки оформляются на тотал общий. Здесь сумма выигрыша также зависит от уровня установленных букмекером коэффициентов.



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