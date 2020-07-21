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Диагностика оборудования: «Кинематика» наращивает сотрудничество с ООО «ЛУКОЙЛ»

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Бизнес — 21 Июля 2020, 21:18

В прошлом месяце 2020-го года рабочая группа ООО «ПКЦ Кинематика» была командирована в Ухту (Республика Коми) для диагностики и обслуживания оборудования на площадке Ярегского месторождения. Данное нефтетитановое месторождение разрабатывается ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Установка ВПУ-700, расположенная недалеко от посёлка Ярега, во многом уникальна. Введённая в строй в 2016-м году, она стала одним из немногих производств в регионе, имеющей замкнутый технологический цикл.

Посредством гидроаккумуляторов гидропроводов «Rotork» осуществляется очистка воды с последующим переведением её в газообразное состояние (пар). В свою очередь, горячий пар закачивается в пласты в ходе добычи высоковязкой нефти – горячий пар прогревает нефтяной пласт.

Производительность водоподготовительной установки ВПУ-700 – 700 метров кубических в час. При создании ВПУ-700 изначально был применён целый ряд инновационных разработок:

  • Для того чтобы обеспечить и контролировать беспрерывную циркуляцию воды (замкнутый цикл), потребовалось создание целой системы датчиков для отслеживания параметров.
  • Дополнительно была усилена противоаварийная защита, созданная сразу в несколько степеней – блокировок. В случае если в насосе происходит сбой, технологический процесс нарушен, датчик отображает это и останавливает узел, а за работу автоматически принимается другой.

В совокупности система показала свою высочайшую эффективность – при условии, что все узлы и механизмы, задействованные в цепочке, работают чётко, без сбоев. Неслучайно, что в качестве задвижек на ВПУ-700 были выбраны гидравлические приводы компании «Rotork», одного из признанных лидеров в своей отрасли.

Компанию «Rotork» хорошо знают не только в нефтегазовой отрасли, но также в горнодобывающих, химических областях промышленности, городском водоснабжении и судостроении.

Выпуская оборудование для управления потоками жидкостей или газов, «Rotork» наработал большой опыт в создании приводов не только быстродействующих, но и способных работать с агрессивными средами, а также в сложных погодных условиях, в частности, в условиях вечной мерзлоты.

Сложное высокотехнологичное производство состоит из многих этапов, и на каждом из них требуется безукоризненная точность, качество работы и исправность всех механизмов. Важный вклад в функционирование Ярегского нефтетитанового месторождения внесла и ООО «ПКЦ Кинематика».

Ключевой элемент гидропроводов «Rotork» – поршневые гидроаккумуляторы – входит в зону ответственности специалистов «Кинематики». В ходе данной командировки была проведена полная диагностика оборудования, а также оценка состояния гидроаккумуляторов, осуществлены замеры давления азота.

Согласно плану, работа по обслуживанию будет продолжена в третьем-четвёртом квартале данного года. В четвёртый квартал 2020-го года сотрудники ООО «ПКЦ Кинематика» прибудут для полной замены азота с последующим проведением испытания гидроаккумуляторов.

Сайт ООО ПКЦ «Кинематика»

https://pkckinematika.ru/

 

 



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