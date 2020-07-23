Новостройки Мурино: альтернатива петербургским окраинам

Найти качественное и недорогое жилье в Петербурге сегодня непросто. Основное строительство сместилось в удаленные локации, туда, где еще недавно находились промышленные зоны, пустыри и гаражные кооперативы. В результате новые дома вырастают фактически в чистом поле, где нет необходимой инфраструктуры, а до метро нужно долго добираться на единственной маршрутке.

Альтернатива есть: можно купить новостройку в Мурино. За последние 20 лет Мурино превратилось из небольшого поселка на границе Всеволожского района и Петербурга в полноценный современный город с населением свыше 50 тысяч человек. Стимулом к столь бурному развитию стали близость границ Северной столицы и наличие на территории населенного пункта станции метро «Девяткино», единственной в Ленобласти, а также железнодорожного вокзала.

В Мурино есть все необходимое для комфортной жизни: школы и детские сады, поликлиники, отделения почты и банков, магазины, развлекательные и спортивные центры для взрослых и детей. Здесь хорошо налажено движение общественного транспорта, а близость КАД позволяет быстро добраться в любой район города и области.

Жилые комплексы в Мурино – это объекты классов «стандарт» и «комфорт», предлагающие широкий выбор современного комфортного жилья по разумным ценам. Особым спросом пользуются новостройки в Мурино с отделкой: полностью готовые к новоселью квартиры здесь стоят дешевле, чем недвижимость без отделки в удаленных районах Петербурга. При этом покупатели оказываются избавленными от хлопот, связанных с ремонтом жилья.





Когда ваш дом – отдельный мир

В Мурино продажи квартир ведутся в десятках строящихся и сданных домах. Хорошим выбором может стать ЖК «Мой мир». Вот пять причин купить квартиру именно в этом комплексе:

Строительство ведет компания «Полис Групп». Это надежный застройщик, известный своими оригинальными и качественными проектами. Компания создает максимально безопасную и комфортную среду обитания и всегда выполняет взятые на себя обязательства в срок. В трех корпусах комплекса представлен широкий ассортимент квартир стандартного и евроформата. Продуманные планировки позволят рационально использовать каждый метр площади. Есть варианты с окнами на две стороны: такие квартиры максимально обеспечены естественным освещением в течение суток. Застройщик выполняет предчистовую отделку помещений. Это позволит сократить время на ремонт и существенно сэкономить средства, но при этом придать жилью индивидуальность. Наличие собственной инфраструктуры: проектом предусмотрено строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест и поликлиники. Также в комплексе будут действовать магазины, сервисные службы и офисы различных компаний. Они разместятся на первых этажах домов. Комфортная среда обитания. На территории будут обустроены места для отдыха взрослых и детей, а также места для занятий спортом. Для маломобильных жильцов создается безбарьерная среда. Высокий уровень безопасности. Жильцы будут иметь собственные электронные ключи для доступа во дворы и подъезды. Системы видеонаблюдения позволят контролировать происходящее на территории.

Строительство комплекса завершится к концу 2022 года, и сейчас самый удачный момент для покупки: выбор квартир еще довольно большой, а цены пока не достигли своего максимума.