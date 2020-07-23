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Новостройки Мурино: альтернатива петербургским окраинам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Июля 2020, 10:59
Найти качественное и недорогое жилье в Петербурге сегодня непросто. Основное строительство сместилось в удаленные локации, туда, где еще недавно находились промышленные зоны, пустыри и гаражные кооперативы. В результате новые дома вырастают фактически в чистом поле, где нет необходимой инфраструктуры, а до метро нужно долго добираться на единственной маршрутке.
Альтернатива есть: можно купить новостройку в Мурино. За последние 20 лет Мурино превратилось из небольшого поселка на границе Всеволожского района и Петербурга в полноценный современный город с населением свыше 50 тысяч человек. Стимулом к столь бурному развитию стали близость границ Северной столицы и наличие на территории населенного пункта станции метро «Девяткино», единственной в Ленобласти, а также железнодорожного вокзала.
В Мурино есть все необходимое для комфортной жизни: школы и детские сады, поликлиники, отделения почты и банков, магазины, развлекательные и спортивные центры для взрослых и детей. Здесь хорошо налажено движение общественного транспорта, а близость КАД позволяет быстро добраться в любой район города и области.
Жилые комплексы в Мурино – это объекты классов «стандарт» и «комфорт», предлагающие широкий выбор современного комфортного жилья по разумным ценам. Особым спросом пользуются новостройки в Мурино с отделкой: полностью готовые к новоселью квартиры здесь стоят дешевле, чем недвижимость без отделки в удаленных районах Петербурга. При этом покупатели оказываются избавленными от хлопот, связанных с ремонтом жилья.
Когда ваш дом – отдельный мир
В Мурино продажи квартир ведутся в десятках строящихся и сданных домах. Хорошим выбором может стать ЖК «Мой мир». Вот пять причин купить квартиру именно в этом комплексе:
Строительство комплекса завершится к концу 2022 года, и сейчас самый удачный момент для покупки: выбор квартир еще довольно большой, а цены пока не достигли своего максимума.
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