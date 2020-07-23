Продажа и покупка недвижимости

Хотите продать или купить недвижимость по лучшей цене и без проволочек? Агентство недвижимости Квартал-М поможет Вам в этом деле! Мы используем комплексный подход в процессе решения задач купли-продажи недвижимости, поэтому наши клиенты могут рассчитывать на 100% успех, их сделка будет максимально выгодной. Нам удалось собрать команду профессионалов, которые превосходно делают свою работу и получают от этого удовольствие. Доказательством наших слов служат позитивные отзывы клиентов, а также высокая статистика продаж агентства. Нас признают профессионалами своего дела и нам доверяют, мы работаем на результат и ценим положительный имидж своей компании.

Услуги агентства Квартал-М?

· Работаем с любой недвижимостью.

· Оценка.

· Продажа.

· Покупка.

· Срочный выкуп

· Аренда.

· Юридическая проверка.

· Юридическое сопровождение.

· Продажа и покупка земельного участка.

Преимущества агентства Квартал-М.

· Индивидуальный подход.

· Соблюдение всех норм законодательства, честная сделка.

· Защита всех прав клиента и его пожеланий.

· Результативность и оперативность работы.

· Многолетний опыт.

· Опытные и квалифицированные юристы.

· Профессиональные агенты с большим стажем.

· Готовая база покупателей.

· Полноценное сопровождение сделки на любом этапе.

Наши юристы помогут Вам по любому вопросу в процессе проведения сделки купли-продажи недвижимости. Юридический отдел надает консультации и занимается документальным сопровождением, в его компетенцию входит предоставление экспертного заключения по объекту сделки, сбор полного пакета документов и контроль осуществления акта приема-передачи недвижимости. Также наши юристы занимаются вопросами наследства и приватизации. Вы будете в курсе всех юридических нюансов связанных с объектом, узнаете обо всех рисках и сможете спланировать свои дальнейшие действия. Такой подход позволяет исключить возникновение проблем и мелких неурядиц.

Мы поможем провести все необходимые расчеты, гарантируя их безопасность и оценить реальную стоимость недвижимости. Данная услуга будет полезной не только для реализации плана купли-продажи, она непременно понадобится в процессе составления брачного договора, при получении ипотеки, уплате налогов или в момент вступления в наследство. Наши специалисты не упустят ни одной мелочи, чтобы определить максимально объективную цену объекта.

Мы поможем Вам с выбором ипотеки для приобретения жилья. В настоящее время ипотечный вопрос стал довольно сложным, обилие предложений и наличие «подводных камней» существенно усложняют выбор. Кроме того, по ряду причин многие банки могут затягивать процесс одобрения ипотеки, а мы знаем, как решить эту проблему.

Еще наше агентство занимается оформлением земли в собственность. Здесь Вам помогут не только с приватизацией, подготовкой соответствующих документов, но и с межеванием участков, ведь у нас налажен контакт с кадастровыми инженерами. Это сэкономит время, и исключит риски при оформлении земельного участка.

В случае, когда деньги нужны «здесь и сейчас», у нас работает услуга срочный выкуп недвижимости, агентство выкупит недвижимость непосредственно в день обращения!

Если Вам нужно снять или сдать в аренду жилье, гараж, земельный участок, коммерческую или любую другую недвижимость, обращайтесь!

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