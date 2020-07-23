Продажа и покупка недвижимости

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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Июля 2020, 15:43
Хотите продать или купить недвижимость по лучшей цене и без проволочек? Агентство недвижимости Квартал-М поможет Вам в этом деле! Мы используем комплексный подход в процессе решения задач купли-продажи недвижимости, поэтому наши клиенты могут рассчитывать на 100% успех, их сделка будет максимально выгодной. Нам удалось собрать команду профессионалов, которые превосходно делают свою работу и получают от этого удовольствие. Доказательством наших слов служат позитивные отзывы клиентов, а также высокая статистика продаж агентства. Нас признают профессионалами своего дела и нам доверяют, мы работаем на результат и ценим положительный имидж своей компании.
Услуги агентства Квартал-М?
· Работаем с любой недвижимостью.
· Оценка.
· Продажа.
· Покупка.
· Срочный выкуп
· Аренда.
· Юридическая проверка.
· Юридическое сопровождение.
· Продажа и покупка земельного участка.
Преимущества агентства Квартал-М.
· Индивидуальный подход.
· Соблюдение всех норм законодательства, честная сделка.
· Защита всех прав клиента и его пожеланий.
· Результативность и оперативность работы.
· Многолетний опыт.
· Опытные и квалифицированные юристы.
· Профессиональные агенты с большим стажем.
· Готовая база покупателей.
· Полноценное сопровождение сделки на любом этапе.
Наши юристы помогут Вам по любому вопросу в процессе проведения сделки купли-продажи недвижимости. Юридический отдел надает консультации и занимается документальным сопровождением, в его компетенцию входит предоставление экспертного заключения по объекту сделки, сбор полного пакета документов и контроль осуществления акта приема-передачи недвижимости. Также наши юристы занимаются вопросами наследства и приватизации. Вы будете в курсе всех юридических нюансов связанных с объектом, узнаете обо всех рисках и сможете спланировать свои дальнейшие действия. Такой подход позволяет исключить возникновение проблем и мелких неурядиц.
Мы поможем провести все необходимые расчеты, гарантируя их безопасность и оценить реальную стоимость недвижимости. Данная услуга будет полезной не только для реализации плана купли-продажи, она непременно понадобится в процессе составления брачного договора, при получении ипотеки, уплате налогов или в момент вступления в наследство. Наши специалисты не упустят ни одной мелочи, чтобы определить максимально объективную цену объекта.
Мы поможем Вам с выбором ипотеки для приобретения жилья. В настоящее время ипотечный вопрос стал довольно сложным, обилие предложений и наличие «подводных камней» существенно усложняют выбор. Кроме того, по ряду причин многие банки могут затягивать процесс одобрения ипотеки, а мы знаем, как решить эту проблему.
Еще наше агентство занимается оформлением земли в собственность. Здесь Вам помогут не только с приватизацией, подготовкой соответствующих документов, но и с межеванием участков, ведь у нас налажен контакт с кадастровыми инженерами. Это сэкономит время, и исключит риски при оформлении земельного участка.
В случае, когда деньги нужны «здесь и сейчас», у нас работает услуга срочный выкуп недвижимости, агентство выкупит недвижимость непосредственно в день обращения!
Если Вам нужно снять или сдать в аренду жилье, гараж, земельный участок, коммерческую или любую другую недвижимость, обращайтесь!Ваш выбор в нашу пользу – это залог удачной сделки – https://kvart-m.ru/
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