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Продажа и покупка недвижимости

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Июля 2020, 15:43


Хотите продать или купить недвижимость по лучшей цене и без проволочек? Агентство недвижимости Квартал-М поможет Вам в этом деле! Мы используем комплексный подход в процессе решения задач купли-продажи недвижимости, поэтому наши клиенты могут рассчитывать на 100% успех, их сделка будет максимально выгодной. Нам удалось собрать команду профессионалов, которые превосходно делают свою работу и получают от этого удовольствие. Доказательством наших слов служат позитивные отзывы клиентов, а также высокая статистика продаж агентства. Нас признают профессионалами своего дела и нам доверяют, мы работаем на результат и ценим положительный имидж своей компании.

Услуги агентства Квартал-М?

·       Работаем с любой недвижимостью.

·       Оценка.

·       Продажа.

·       Покупка.

·       Срочный выкуп

·       Аренда.

·       Юридическая проверка.

·       Юридическое сопровождение.

·       Продажа и покупка земельного участка.

Преимущества агентства Квартал-М.

·       Индивидуальный подход.

·       Соблюдение всех норм законодательства, честная сделка.

·       Защита всех прав клиента и его пожеланий.

·       Результативность и оперативность работы.

·       Многолетний опыт.

·       Опытные и квалифицированные юристы.

·       Профессиональные агенты с большим стажем.

·       Готовая база покупателей.

·       Полноценное сопровождение сделки на любом этапе.

Наши юристы помогут Вам по любому вопросу в процессе проведения сделки купли-продажи недвижимости. Юридический отдел надает консультации и занимается документальным сопровождением, в его компетенцию входит предоставление экспертного заключения по объекту сделки, сбор полного пакета документов и контроль осуществления акта приема-передачи недвижимости. Также наши юристы занимаются вопросами наследства и приватизации. Вы будете в курсе всех юридических нюансов связанных с объектом, узнаете обо всех рисках и сможете спланировать свои дальнейшие действия. Такой подход позволяет исключить возникновение проблем и мелких неурядиц.

Мы поможем провести все необходимые расчеты, гарантируя их безопасность и оценить реальную стоимость недвижимости. Данная услуга будет полезной не только для реализации плана купли-продажи, она непременно понадобится в процессе составления брачного договора, при получении ипотеки, уплате налогов или в момент вступления в наследство. Наши специалисты не упустят ни одной мелочи, чтобы определить максимально объективную цену объекта.

Мы поможем Вам с выбором ипотеки для приобретения жилья. В настоящее время ипотечный вопрос стал довольно сложным, обилие предложений и наличие «подводных камней» существенно усложняют выбор. Кроме того, по ряду причин многие банки могут затягивать процесс одобрения ипотеки, а мы знаем, как решить эту проблему.

Еще наше агентство занимается оформлением земли в собственность. Здесь Вам помогут не только с приватизацией, подготовкой соответствующих документов, но и с межеванием участков, ведь у нас налажен контакт с кадастровыми инженерами. Это сэкономит время, и исключит риски при оформлении земельного участка.

В случае, когда деньги нужны «здесь и сейчас», у нас работает услуга срочный выкуп недвижимости, агентство выкупит недвижимость непосредственно в день обращения!

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Ваш выбор в нашу пользу – это залог удачной сделки – https://kvart-m.ru/

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