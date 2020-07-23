Швеллера от ГОСТ Металл в Москве

Наша компания занимается реализацией широкого ассортимента металлопроката через свой склад в Москве. В наличии есть все виды швеллеров, включая швеллер 20 всех марок.

Купить металлопрокат можно через офис компании по адресу: г.Москва ул. Каргопольская д. 2 оф 36 или оформить заказ на сайте – https://gostmetal.ru/shveller/shveller-20/ Что такое прокат, его виды – швеллер Металлопрокат изготавливается из металлов и их сплавов, с помощью технологии прокатки. Он бывает разным и обладает огромной областью применения. Различают черный и цветной прокат, в зависимости от вида металла, который использовался в производстве. Также существуют две его основные группы – листовой и сортовой прокат. Листовая группа состоит из листов и рулонов металла, сортовой прокат бывает простой формы, например квадрат или круг, а также фасонной – это рельсы, трубы или швеллера. Потенциальные покупатели, кому нужен швеллер Он необходим тем компаниям, которые специализируются на создании систем отопления и вентиляции, газо-, водо- и нефтепроводов, занимающиеся дорожными работами и строительством, а также задействованные в автомобиле- и машиностроении. Например, швеллер нашел широкое применение в строительстве и промышленности. Наша компания может в полной мере удовлетворить все запросы строительных и промышленных компаний. Металлический швеллер – конструкция П-образной формы Он используется для реализации любых строительных проектов и применяется во всех отраслях промышленности. Это универсальный прокат, так как обладает огромной областью применения, но при выборе швеллера нужно учитывать отличительные особенности каждой его марки. Маркировка обозначается буквами и зависит от расположения граней, а также от технических характеристик, например: • П – грани параллельны, изделие применяют для оформления дверных и оконных проемов. • У – грани наклонены, используется при сборке разного рода металлоконструкций. • Э – грани параллельны, облегченное изделие с тонкими стенками, снижает вес конструкции. • Л – грани параллельны, легкий швеллер, предназначен для неответственных конструкций. • С – специальное изделие, применяется в строительстве автомобилей. Эта продукция изготавливается методом горячей катки, который наделяет ее свойствами, необходимыми для реализации любых строительных проектов и конструирования. Она выдерживает высокие статические и динамические нагрузки. Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость