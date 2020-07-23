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ф-купе – лучшее изобретение человечества для оптимизации пространства и удобства хранения

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Июля 2020, 21:25


шкафы-купе 4s-mebel.ru

Шкаф-купе – это уникальная мебель, которая позволяет в удобном формате на небольшом пространстве разместить все необходимые предметы, одежду, обувь, белье и товары для дома. Благодаря такому предмету в интерьере можно оптимизировать пространство, создать удобные условия для хранения вещей и освободить место для жизни. Шкафы-купе пользуются популярностью не только для маленьких квартир и студий, их зачастую устанавливают в частных домах и апартаментах с целью разгрузить коридор или гардеробную, оптимизировать хранение сезонных вещей и улучшить систему хранения в целом.

Подбор шкафа-купе для дома – это сугубо личный процесс, в ходе которого пользователь определяет, какое количество выдвижных и неподвижных элементов ему подходит, какой лучше выбрать дизайн изделия. Шкафы-купе приобретаются не на один год, именно поэтому так важно обратиться к проверенному продавцу, который обеспечивает широкий выбор изделий на любой вкус и предлагает качественные модели по оптимальной стоимости. Именно таким продавцом является фабрика мебели «4 Сезона», которая предлагает своим клиентам элитную мебель по лучшим ценам на рынке, а также обеспечивает покупателям широчайший ассортимент продукции.

Уникальная коллекция шкафов-купе «Айсберг» от фабрики мебели «4 Сезона»


шкафы-купе 4s-mebel.ru

Фабрика мебели «4 Сезона» 4s-mebel.ru предлагает своим клиентам полноценную линейку шкафов-купе «Айсберг», которая отличается универсальностью для любых помещений и другими очевидными преимуществами:

  • лаконичный и стильный дизайн с базовым набором комплектующих и возможностью создать свою уникальную модель;
  • широкий ассортимент моделей на любой вкус, возможность подбора шкафа под любой интерьер и помещение;
  • использование высококлассных комплектующих и фурнитуры в производстве шкафов-купе;
  • оптимальная стоимость всего модельного ряда.

Также в каталоге фабрики «4 Сезона» подобрано много другой мебели и аксессуаров — от ортопедических матрасов до детских многоярусных кроватей. Можно найти инструкции и цены на все виды услуг, продавец обеспечивает своим клиентам доставку, подъем, сбор мебели. Предусмотрены условия партнерства и оптовой закупки. На связи всегда опытные консультанты, готовые ответить на любые вопросы и помочь с оформлением заказа.



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