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Цокольный сайдинг
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Бизнес — 3 Августа 2020, 10:05
Отделка особняков цокольным сайдингом имеет свои преимущества. Этот метод позволяет создавать фасад вашей мечты. Можно имитировать классический кирпич, брутальный камень, а также современную фасадную плитку. Фасадные панели позволяют воссоздать любую такую фактуру и создать уникальный фасад. На отечественном рынке сегодня представлены неисчислимое количество коллекций. Каждая из них имеет различные варианты дизайнов, фактур и цветов. Полный каталог фасадных панелей с ценами можно найти в интернет-магазине Весь Сайдинг.
Благодаря цокольному сайдингу фасад обретает дорогой, респектабельный и солидный внешний вид. Его стоимость гораздо ниже, чем цена натуральных материалов, используемых в фасадной отделке. Каждая такая панель имеет в 3-5 раза больше толщину в сравнении с сайдингом. Комплектуются они специальными ребрами жесткости, придающими им увеличенную прочность и жесткость. Поэтому деформации или же механическому повреждению такие панели не подвержены. Это легковесный материал, который легче кирпича в десять раз. Никакой нагрузки на фундамент они не создают. Поэтому используются панели на фасадах любых, в том числе и ветхих домов.
Богатую коллекцию предлагает производитель панелей “Альта профиль”. Такие материалы в точности повторяют объемную фактуру и цвет натуральных материалов. Разницу невозможно найти даже разглядывая с пары метров. Нестрашны панелям и температурные перепады. Это надежная защита стен от плесени, грибка или же влаги. Монтируются изделия достаточно легко, не требуя привлечения дорогостоящей спецтехники или же дополнительной рабочей силы. Отличаются они и легкостью ухода.
Необходимо отметить, что подобные преимущества касаются лишь материалов надежных производителей. Если вы приобретете дешевые. низкокачественные панели, рассчитывать на длительный эксплуатационный срок не стоит. Кроме этого такие материалы опасны и для человеческого здоровья. Недобросовестные производители используют разные вредные добавки и примеси. В онлайн-каталоге Весь Сайдинг вы найдете лишь оригинальные материалы, производимые известнейшими брендами, которые хорошо известны потребительской аудитории. С помощью фасадных панелей можно создать уникальный наружный дизайн дома. Они используются для оформления цоколя. Также панели помогают подчеркнуть и выделить красочные архитектурные элементы. С их помощью фасад облицовывается полностью. Возможно и сочетание между собой разных коллекций. Для фасадных дизайнеров такие материалы открывают практически неограниченные горизонты.
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