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Как купить в России премиальную немецкую технику Gaggenau?
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Бизнес — 11 Августа 2020, 14:29
Каждый человек мечтает для своего дома о самой качественной и надежной бытовой технике. Среди всех премиальных брендов выгодно выделяется немецкий производитель Gaggenau, который уже несколько сотен лет выпускает кухонную бытовую технику: начинала компания с угольных плит, а сегодня владеет множеством патентов и постоянно совершенствует технологии.
В Германии эти приборы встречаются во многих семьях, но и за пределами страны техника пользуется большим уважением и популярностью. Естественно, и в России люди нередко решают купить на свою кухню приборы Gaggenau. В этой статье мы расскажем о том, как сделать это быстро, безопасно и по справедливой цене.
Официальный представитель
Официальные представители производителя работают во многих странах. Есть такой представитель и в России — это компания Гаггенау, которая находится в Москве, но доставляет продукцию бренда во все регионы.
Рекомендуем вам обращаться именно к официальному представителю по следующим причинам:
Оформление заказа
Если вы решили купить технику Gaggenau для своей кухни, свяжитесь с компанией по телефонам +7 (926) 773-73-03 (WhatsApp), +7 (495) 649-55-25 (Москва), +7 (926) 773-73-03, электронной почте 6495525@mail.ru или с помощью онлайн-консультанта на официальном сайте. Кроме того, вы можете оставить заявку на обратный звонок. Консультант ответит на все ваши вопросы и при необходимости запишет на посещение в шоурум.
Затем вы сможете выбрать всю необходимую вам технику, подписать договор купли-продажи и вам выставят счет. Если товар есть на складе, его нужно будет оплатить и начнется отгрузка. Если товар нужно везти под заказ, то покупатель вносит предоплату 50-60%, а вторая часть вносится перед отгрузкой.
Следующий этап — доставка и подключение приборов. При необходимости сотрудники компании Gaggenau вывезут и утилизируют старую технику.
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