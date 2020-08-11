Как купить в России премиальную немецкую технику Gaggenau?

Каждый человек мечтает для своего дома о самой качественной и надежной бытовой технике. Среди всех премиальных брендов выгодно выделяется немецкий производитель Gaggenau, который уже несколько сотен лет выпускает кухонную бытовую технику: начинала компания с угольных плит, а сегодня владеет множеством патентов и постоянно совершенствует технологии.

В Германии эти приборы встречаются во многих семьях, но и за пределами страны техника пользуется большим уважением и популярностью. Естественно, и в России люди нередко решают купить на свою кухню приборы Gaggenau. В этой статье мы расскажем о том, как сделать это быстро, безопасно и по справедливой цене.

Официальный представитель

Официальные представители производителя работают во многих странах. Есть такой представитель и в России — это компания Гаггенау, которая находится в Москве, но доставляет продукцию бренда во все регионы.

Рекомендуем вам обращаться именно к официальному представителю по следующим причинам:

абсолютная защита от подделок — вы получаете оригинальную технику с завода-производителя;

покупка без переплат — официальный представитель работает с предприятием напрямую, то есть в цену техники не закладывается стоимость услуг посредников;

гарантия от производителя — 1 год, при этом вероятность возникновения гарантийного случая практически нулевая, так как срок работы техники — от 20 лет;

профессиональный монтаж и гарантия на установку 1 год;

быстрая доставка по всей России, а по Москве и Московской области товары доставляют бесплатно;

подробные консультации по эксплуатации техники;

уютный шоурум, где вы можете познакомиться с техникой ближе и попробовать ее в работе;

регулярные скидки и акции от представительства.

Оформление заказа

Если вы решили купить технику Gaggenau для своей кухни, свяжитесь с компанией по телефонам +7 (926) 773-73-03 (WhatsApp), +7 (495) 649-55-25 (Москва), +7 (926) 773-73-03, электронной почте 6495525@mail.ru или с помощью онлайн-консультанта на официальном сайте. Кроме того, вы можете оставить заявку на обратный звонок. Консультант ответит на все ваши вопросы и при необходимости запишет на посещение в шоурум.

Затем вы сможете выбрать всю необходимую вам технику, подписать договор купли-продажи и вам выставят счет. Если товар есть на складе, его нужно будет оплатить и начнется отгрузка. Если товар нужно везти под заказ, то покупатель вносит предоплату 50-60%, а вторая часть вносится перед отгрузкой.

Следующий этап — доставка и подключение приборов. При необходимости сотрудники компании Gaggenau вывезут и утилизируют старую технику.