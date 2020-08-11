11
августа 2020
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Как купить в России премиальную немецкую технику Gaggenau?

Как купить в России премиальную немецкую технику Gaggenau?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Августа 2020, 14:29

Каждый человек мечтает для своего дома о самой качественной и надежной бытовой технике. Среди всех премиальных брендов выгодно выделяется немецкий производитель Gaggenau, который уже несколько сотен лет выпускает кухонную бытовую технику: начинала компания с угольных плит, а сегодня владеет множеством патентов и постоянно совершенствует технологии.

В Германии эти приборы встречаются во многих семьях, но и за пределами страны техника пользуется большим уважением и популярностью. Естественно, и в России люди нередко решают купить на свою кухню приборы Gaggenau. В этой статье мы расскажем о том, как сделать это быстро, безопасно и по справедливой цене.

Официальный представитель

Официальные представители производителя работают во многих странах. Есть такой представитель и в России — это компания Гаггенау, которая находится в Москве, но доставляет продукцию бренда во все регионы.

Рекомендуем вам обращаться именно к официальному представителю по следующим причинам:

  • абсолютная защита от подделок — вы получаете оригинальную технику с завода-производителя;
  • покупка без переплат — официальный представитель работает с предприятием напрямую, то есть в цену техники не закладывается стоимость услуг посредников;
  • гарантия от производителя — 1 год, при этом вероятность возникновения гарантийного случая практически нулевая, так как срок работы техники — от 20 лет;
  • профессиональный монтаж и гарантия на установку 1 год;
  • быстрая доставка по всей России, а по Москве и Московской области товары доставляют бесплатно;
  • подробные консультации по эксплуатации техники;
  • уютный шоурум, где вы можете познакомиться с техникой ближе и попробовать ее в работе;
  • регулярные скидки и акции от представительства.

Оформление заказа

Если вы решили купить технику Gaggenau для своей кухни, свяжитесь с компанией по телефонам +7 (926) 773-73-03 (WhatsApp), +7 (495) 649-55-25 (Москва), +7 (926) 773-73-03, электронной почте 6495525@mail.ru или с помощью онлайн-консультанта на официальном сайте. Кроме того, вы можете оставить заявку на обратный звонок. Консультант ответит на все ваши вопросы и при необходимости запишет на посещение в шоурум.

Затем вы сможете выбрать всю необходимую вам технику, подписать договор купли-продажи и вам выставят счет. Если товар есть на складе, его нужно будет оплатить и начнется отгрузка. Если товар нужно везти под заказ, то покупатель вносит предоплату 50-60%, а вторая часть вносится перед отгрузкой.

Следующий этап — доставка и подключение приборов. При необходимости сотрудники компании Gaggenau вывезут и утилизируют старую технику.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +19 +21
вечером +15 +17 ночью +12 +14
Котировки
USD ЦБ РФ 73,7750 0.1374
EUR ЦБ РФ 86,8258 -0.3464

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.