Киберспортивный тотализатор Streambet

Платформа Streambet принимает онлайн-ставки на киберспортивные состязания. От классических виртуальных букмекеров ресурсо отличается рядом особенностей. Здесь не только принимаются пари на различных исходы, но и предлагается участие в увлекательных мини-играх, а также игра на тематических виртуальных слотах, которые поставляются надежными провайдерами софт. Чтобы воспользоваться всеми этими благами, достаточно пройти легкую регистрационную процедуру и внести на депозит рубли, гривны, доллары или же евро. Бетторы могут поставить на ивенты и соревнования по разным киберспортивным дисциплинам.

Ресурс Streambet

принимает ставки на такие популярнейшие шутеры, как Apex Legends, КС:ГО, PUBG, Дота2 и др. Это современный тотализатор, где тысячи пользователей зарабатывает реальные денежные средства на своих увлечениях и хобби. Чтобы создать аккаунт на этой платформе, нужно воспользоваться опцией Регистрация, представленной на основной веб-странице ресурса. После нажатия этой кнопки следует ввести требуемые данные с максимальной точностью придумать логин с паролем и определиться с выбором валюты счета. После завершения процедуры у беттора появится личный кабинет с историей ставок и транзакций, с депозитами/выводами, максимальной серией побед и наибольшей суммой ставок. Здесь же находится опция настроек. Вся статистика пользователя сохраняется. Поэтому просматривать ее беттор сможет в любое удобное для себя время.

Для оформления онлайн-ставок в виртуальном тотализаторе Streambet пользователь должен воспользоваться категорией Играть. Процесс заключения пари работает для бетторов очень удобно. Благодаря интеграции линии в плеер, предлагаемые события появляются прямо во время состязания. Например, если в Дота2 на конкретной карте случается мув, трейдеры без замедления его отслеживают, предоставляя бетторам шанс заработать на этом. Чтобы получить прибыль, необязательно быть профессиональным каппером, сутками изучая различные стратегии. Успех может прийти даже к новичкам, которые хорошо понимают правила выбранной дисциплины и меты.

На Streambet можно ставить на пролитие команды первой крови, денай вышки, гонку убийств и т.д. Таких исходов более чем достаточно. Здесь можно прогнозировать не только соревнования между киберспортивными командами, но и на различные ивенты, участниками которых являются стримеры. Если классический тотализатор вам неинтересен, ресурс предлагает попробовать заработать на более азартных вариантах. Можно выбрать мини-игру, которая называется Crash. Отличается она незамысловатым характером. Здесь решающим фактором является генератор случайных цифр. Беттор делает бет, после чего начинается ежесекундный рост множителя.