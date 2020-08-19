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Сервис Алкотаун – доставка алкогольных напитков в любое время суток
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Бизнес — 19 Августа 2020, 13:17
Продажа спиртосодержащих продуктов в РФ разрешена только торгующим заведениям, обладающим специальной лицензией. Кроме этого, приобрести крепкие напитки после 23:00 практически невозможно, так как их продажа ограничена временными рамками. В темное время суток покупка алкоголя возможна только в барах или ресторанах. С помощью специализированного сервиса алкотаун можно воспользоваться вполне легальным способом приобретения спиртного.
Особенности доставки алкогольных напитков, заказанных через интернет-сервис
Спиртосодержащие продукты – это обязательный атрибут праздничного застолья. Без них не обходится ни одна свадьба, день рождения или юбилей. Вкусные и ароматные крепкие напитки покупают для организации встречи с друзьями или скромного семейного торжества. Законодательством не запрещается приобретать алкоголь после 23 часов в заведениях общественного питания. При этом услуга по доставке товаров уже включается в их стоимость.
С помощью удобного мобильного приложения доставка алкоголя в Москве организуется путем продажи сувениров, к которым в качестве приятного подарка прилагаются бутылки со спиртными напитками. Легализован также процесс сдачи тары, в которой содержится водка или вино, в аренду. Жидкость с повышенными градусами выступает в роли залогового имущества. Она остается у арендатора, если не выполняются условия сделки, предусматривающие возврат бутылки в установленное время.
Преимущества оформления заявки на доставку алкоголя в приложении Алкотаун
Основным преимуществом услуги, позволяющий приобрести алкоголь в Москве в любое время суток, считается легальность проводимой сделки. Ее участники не нарушают установленных в стране законодательных норм. Есть и другие положительные моменты в покупке спиртного с помощью ПО:
Популярный сервис Алкотаун имеет более тысячи положительных отзывов от реальных клиентов. При выполнении услуги можно использовать любые формы оплаты, удобные для заказчиков. Доставка спиртного по Москве и Московской области осуществляется в течение 30 минут, независимо от удаленности места проживания заказчика.
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