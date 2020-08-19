Сервис Алкотаун – доставка алкогольных напитков в любое время суток

Продажа спиртосодержащих продуктов в РФ разрешена только торгующим заведениям, обладающим специальной лицензией. Кроме этого, приобрести крепкие напитки после 23:00 практически невозможно, так как их продажа ограничена временными рамками. В темное время суток покупка алкоголя возможна только в барах или ресторанах. С помощью специализированного сервиса алкотаун можно воспользоваться вполне легальным способом приобретения спиртного.

Особенности доставки алкогольных напитков, заказанных через интернет-сервис





Спиртосодержащие продукты – это обязательный атрибут праздничного застолья. Без них не обходится ни одна свадьба, день рождения или юбилей. Вкусные и ароматные крепкие напитки покупают для организации встречи с друзьями или скромного семейного торжества. Законодательством не запрещается приобретать алкоголь после 23 часов в заведениях общественного питания. При этом услуга по доставке товаров уже включается в их стоимость.

С помощью удобного мобильного приложения доставка алкоголя в Москве организуется путем продажи сувениров, к которым в качестве приятного подарка прилагаются бутылки со спиртными напитками. Легализован также процесс сдачи тары, в которой содержится водка или вино, в аренду. Жидкость с повышенными градусами выступает в роли залогового имущества. Она остается у арендатора, если не выполняются условия сделки, предусматривающие возврат бутылки в установленное время.

Преимущества оформления заявки на доставку алкоголя в приложении Алкотаун

Основным преимуществом услуги, позволяющий приобрести алкоголь в Москве в любое время суток, считается легальность проводимой сделки. Ее участники не нарушают установленных в стране законодательных норм. Есть и другие положительные моменты в покупке спиртного с помощью ПО:

гарантия высокого качества напитков, не представляющих угрозы для человеческого организма;

доставка товаров непосредственно с заводов-производителей без использования услуг посредников;

доступная стоимость, позволяющая экономить финансовые расходы.

Популярный сервис Алкотаун имеет более тысячи положительных отзывов от реальных клиентов. При выполнении услуги можно использовать любые формы оплаты, удобные для заказчиков. Доставка спиртного по Москве и Московской области осуществляется в течение 30 минут, независимо от удаленности места проживания заказчика.