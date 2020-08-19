19
августа 2020
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Сервис Алкотаун – доставка алкогольных напитков в любое время суток

Сервис Алкотаун – доставка алкогольных напитков в любое время суток

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Августа 2020, 13:17

Продажа спиртосодержащих продуктов в РФ разрешена только торгующим заведениям, обладающим специальной лицензией. Кроме этого, приобрести крепкие напитки после 23:00 практически невозможно, так как их продажа ограничена временными рамками. В темное время суток покупка алкоголя возможна только в барах или ресторанах. С помощью специализированного сервиса алкотаун можно воспользоваться вполне легальным способом приобретения спиртного.

Особенности доставки алкогольных напитков, заказанных через интернет-сервис


Спиртосодержащие продукты – это обязательный атрибут праздничного застолья. Без них не обходится ни одна свадьба, день рождения или юбилей. Вкусные и ароматные крепкие напитки покупают для организации встречи с друзьями или скромного семейного торжества. Законодательством не запрещается приобретать алкоголь после 23 часов в заведениях общественного питания. При этом услуга по доставке товаров уже включается в их стоимость.

С помощью удобного мобильного приложения доставка алкоголя в Москве организуется путем продажи сувениров, к которым в качестве приятного подарка прилагаются бутылки со спиртными напитками. Легализован также процесс сдачи тары, в которой содержится водка или вино, в аренду. Жидкость с повышенными градусами выступает в роли залогового имущества. Она остается у арендатора, если не выполняются условия сделки, предусматривающие возврат бутылки в установленное время.

Преимущества оформления заявки на доставку алкоголя в приложении Алкотаун

Основным преимуществом услуги, позволяющий приобрести алкоголь в Москве в любое время суток, считается легальность проводимой сделки. Ее участники не нарушают установленных в стране законодательных норм. Есть и другие положительные моменты в покупке спиртного с помощью ПО:

  • гарантия высокого качества напитков, не представляющих угрозы для человеческого организма;
  • доставка товаров непосредственно с заводов-производителей без использования услуг посредников;
  • доступная стоимость, позволяющая экономить финансовые расходы.

Популярный сервис Алкотаун имеет более тысячи положительных отзывов от реальных клиентов. При выполнении услуги можно использовать любые формы оплаты, удобные для заказчиков. Доставка спиртного по Москве и Московской области осуществляется в течение 30 минут, независимо от удаленности места проживания заказчика.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +19 +21
вечером +14 +16 ночью +9 +11
Котировки
USD ЦБ РФ 73,4321 0.4645
EUR ЦБ РФ 87,3401 0.8735

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.