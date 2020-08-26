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Игрушки для развитие речи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 26 Августа 2020, 14:05
С первых дней жизни малыш пытается общаться с окружающими. Сначала это плач, потом гуление и лепет. Чтобы бессвязные звуки как можно быстрее приобрели форму понятных четких слов, заниматься с ребенком нужно с самого рождения. Чтение книг, общение, специальные упражнения и, конечно, игрушки для развития речи помогут малышу начать разговаривать уже в годик. мы расскажем про игровые пособия, позволяющие быстро освоить эту сложную науку.
Игрушки для развития речи ребенка
Умение разговаривать делает малыша более спокойным, ведь любую просьбу он может выразить словами, а не плачем. Кроме того, овладение речью перестраивает процессы восприятия, памяти, мышления, позволяет ускорить «социализацию» ребенка.
На умение говорить большое влияние оказывает тренировка мелкой моторики и увеличение объема пассивного запаса слов. Добиться нужного результата помогут развивающие игрушки фабрики «Алатойс». В интернет-магазине https://alatoys-market.ru/categories/igrushki-dlya-razvitiya-rechi. можно подобрать эффективные игровые пособия для малышей любого возраста: от младенцев до детсадовцев, посещающих старшую группу. Популярностью у родителей пользуются:
Использование игрушек оказывает большое влияние на развитие речевого аппарата и формирование словарного запаса. Игры стимулируют попытки произносить слова, соединять их в предложения. Кроме того, в процессе игровой деятельности возникает потребность в речевой коммуникации. Не забывайте, что максимального эффекта от игр можно добиться только с участием в них взрослых. Помогайте детям, подсказывайте, направляйте, придумывайте новые правила и результат буден виден уже через пару месяцев.
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