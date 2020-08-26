Игрушки для развитие речи

С первых дней жизни малыш пытается общаться с окружающими. Сначала это плач, потом гуление и лепет. Чтобы бессвязные звуки как можно быстрее приобрели форму понятных четких слов, заниматься с ребенком нужно с самого рождения. Чтение книг, общение, специальные упражнения и, конечно, игрушки для развития речи помогут малышу начать разговаривать уже в годик. мы расскажем про игровые пособия, позволяющие быстро освоить эту сложную науку.

Игрушки для развития речи ребенка

Умение разговаривать делает малыша более спокойным, ведь любую просьбу он может выразить словами, а не плачем. Кроме того, овладение речью перестраивает процессы восприятия, памяти, мышления, позволяет ускорить «социализацию» ребенка.

На умение говорить большое влияние оказывает тренировка мелкой моторики и увеличение объема пассивного запаса слов. Добиться нужного результата помогут развивающие игрушки фабрики «Алатойс». В интернет-магазине https://alatoys-market.ru/categories/igrushki-dlya-razvitiya-rechi. можно подобрать эффективные игровые пособия для малышей любого возраста: от младенцев до детсадовцев, посещающих старшую группу. Популярностью у родителей пользуются:

Шнуровка-бусы. Игра состоит из небольших предметов с отверстиями и шнурка. Нанизывая элементы, дети развивают мелкую моторику, тренируют координацию движений. Проводя занятия по развитию речи, игрушку можно использовать для расширения словарного запаса. Разговаривайте с малышом, объясняйте чем отличаются детали, просите нанизывать их в определенном порядке, задавайте вопросы. Если набор несет тематическую нагрузку, он подойдет для ребенка в 3 года, для изучения букв или цифр.

Сортер. Задача малыша — подобрать деталь, подходящую по конфигурации к отверстию и протолкнуть ее внутрь. Это занятие, помимо мелкой моторики развивает логическое мышление, усидчивость и упорство. Кроме конструкции, состоящей из контейнера с прорезями и элементами разной формы, существуют сортеры, где детали надо нанизывать на штырьки (по принципу пирамидки) или вкладывать в углубления на панели.

Лабиринт. Эти игрушки для развития речи часто используют в младшей группе детского сада. Они представляют собой объемные головоломки из деревянной основы и проволоки с нанизанными на нее деталями. Цель игры — переместить элементы из начальной точки в конечную. Лабиринты увлекают, заставляя ребенка найти единственно правильный выход, принять самостоятельное решение для достижения результата. Уже в 3 года дети легко справляются с головоломками, состоящими из 4 маршрутов и множества деталей.

Бизиборд. Доска с закрепленными на ней бытовыми предметами, которые могут двигаться, крутиться, открываться-закрываться — отличный тренажер для мелкой моторики. Кроме того, бизиборд развивает координацию движений, логическое мышление, расширяет кругозор и стимулирует речь.

Счетный материал. Дидактические наборы, состоящие из большого количества элементов: палочек, прищепок, различных по форме и цвету фигурок, предназначены для развития мелкой моторики в сочетании с овладением навыком счета. Они подойдут для детей, посещающих среднюю группу детского сада. Попросите ребенка отложить в сторонку несколько палочек, увеличить или уменьшить их количество. Задания можно усложнять, ограничивая использование деталей только определенного цвета или формы.





Использование игрушек оказывает большое влияние на развитие речевого аппарата и формирование словарного запаса. Игры стимулируют попытки произносить слова, соединять их в предложения. Кроме того, в процессе игровой деятельности возникает потребность в речевой коммуникации. Не забывайте, что максимального эффекта от игр можно добиться только с участием в них взрослых. Помогайте детям, подсказывайте, направляйте, придумывайте новые правила и результат буден виден уже через пару месяцев.